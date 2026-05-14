Karnataka Hijab Ban : हिजाब बंदी आदेश अखेर रद्द; आता शाळा-कॉलेजमध्ये जानवे, पगडी, रुद्राक्षही घालण्यास परवानगी; सरकारच्या नव्या आदेशात काय?

बंगळूर : राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी चर्चा निर्माण करणाऱ्या ‘हिजाब’ वादावर कर्नाटक सरकारने अखेर अधिकृत पडदा टाकला आहे. २०२२ मध्ये तत्कालीन सरकारने लागू केलेला हिजाब बंदी आदेश मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मागे घेतला (Karnataka hijab ban lifted 2026) आहे. १३ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विद्यार्थिनींना शालेय गणवेशासोबत हिजाब परिधान करण्यास आता परवानगी दिली आहे..पाच फेब्रुवारी २०२२ रोजी जारी केलेला गणवेश संहितेचा आदेश तत्काळ प्रभावाने रद्द केला आहे. ‘शिक्षण हे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि संविधानिक मूल्यांच्या जपणुकीसाठी पूरक असावे. कोणत्याही धर्मीय किंवा पारंपरिक आचारांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराला अडथळा निर्माण होता कामा नये’, या भूमिकेतून हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे..Panic Button Rule : प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय! आता प्रत्येक टॅक्सी, कॅब, बसमध्ये असणार GPS आणि पॅनिक बटण; नसेल तर परवाना होणार रद्द.पगडी, रुद्राक्षालाही परवानगीनव्या आदेशानुसार शाळा आणि महाविद्यालयांनी निश्चित केलेल्या गणवेशास पूरक अशा मर्यादित पारंपरिक धार्मिक प्रतीकांना परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने हिजाब (डोक्यावरचे वस्त्र), पगडी किंवा तर्बन, जानवे किंवा पवित्र धागा, शिवदारा आणि रुद्राक्ष यांचा समावेश आहे. मात्र, या गोष्टींमुळे शाळेची शिस्त किंवा अध्यापन प्रक्रियेला कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, असेही स्पष्ट केले आहे..वादाला नवे वळणएकूणच, चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या गणवेश आणि हिजाब वादाला या निर्णयामुळे नवे वळण मिळाले असून, धार्मिक श्रद्धा आणि शिक्षण यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे..Karnataka Government Employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! महागाई भत्त्यात 1.50 टक्क्यांची वाढ; 'या' तारखेपासून लागू होणार नवे वेतन.सर्व शाळा-महाविद्यालयांना आदेश लागूराज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळा, महाविद्यालये, तसेच पदवीपूर्व महाविद्यालयांना हे नवे नियम लागू असतील. शाळा विकास आणि व्यवस्थापन समित्यांनी (एसडीएमसी) या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश दिले आहेत..शिक्षणाच्या अधिकाराला प्राधान्यनव्या आदेशातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, केवळ हिजाब परिधान केल्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थिनीला शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. वर्गात प्रवेश किंवा परीक्षागृहात जाण्यास मनाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तथापि, विद्यार्थ्यांची ओळख पटविण्यात कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, ही अट कायम ठेवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.