Karnataka Hijab Ban : हिजाब बंदी आदेश अखेर रद्द; आता शाळा-कॉलेजमध्ये जानवे, पगडी, रुद्राक्षही घालण्यास परवानगी; सरकारच्या नव्या आदेशात काय?

Karnataka Government Revokes 2022 Hijab Ban : कर्नाटक सरकारने 2022 चा हिजाब बंदी आदेश रद्द करून विद्यार्थिनींना शाळांमध्ये हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली आहे.
why Karnataka lifted hijab ban

सकाळ डिजिटल टीम
बंगळूर : राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी चर्चा निर्माण करणाऱ्या ‘हिजाब’ वादावर कर्नाटक सरकारने अखेर अधिकृत पडदा टाकला आहे. २०२२ मध्ये तत्कालीन सरकारने लागू केलेला हिजाब बंदी आदेश मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मागे घेतला (Karnataka hijab ban lifted 2026) आहे. १३ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विद्यार्थिनींना शालेय गणवेशासोबत हिजाब परिधान करण्यास आता परवानगी दिली आहे.

