देश

Honor Killing Case : 40 वर्षाच्या तरुणाचं 19 वर्षाच्या तरुणीवर प्रेम; मुलीच्या घरात कळताच बापानं गाडीतच गळा चिरून केली प्रियकराची हत्या

Love Affair Case : १९ वर्षीय तरुणीच्या प्रेमात असलेल्या ४० वर्षीय तरुणाचे अपहरण करून गाडीतच गळा चिरून हत्या करण्यात आली.
Love Affair Case

Love Affair Case

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

रामनगर : ४० वर्षीय तरुण आणि १९ वर्षीय तरुणी यांच्यातील प्रेमसंबंधातून एक धक्कादायक (Karnataka Honor Killing love Affair Case) व दुर्दैवी घटना घडली आहे. तरुणीच्या वडिलांनी आपल्या भावांसह तिच्या प्रियकराचं अपहरण करून त्याचा गळा चिरून निर्घृण हत्या केल्याची घटना बंगळूर दक्षिण जिल्ह्यातील मागडी तालुक्यातील गट्टीपूर गावाजवळ उघडकीस आली आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
police case
love story
crime marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com