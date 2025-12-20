Honor Killing Case : 40 वर्षाच्या तरुणाचं 19 वर्षाच्या तरुणीवर प्रेम; मुलीच्या घरात कळताच बापानं गाडीतच गळा चिरून केली प्रियकराची हत्या

रामनगर : ४० वर्षीय तरुण आणि १९ वर्षीय तरुणी यांच्यातील प्रेमसंबंधातून एक धक्कादायक (Karnataka Honor Killing love Affair Case) व दुर्दैवी घटना घडली आहे. तरुणीच्या वडिलांनी आपल्या भावांसह तिच्या प्रियकराचं अपहरण करून त्याचा गळा चिरून निर्घृण हत्या केल्याची घटना बंगळूर दक्षिण जिल्ह्यातील मागडी तालुक्यातील गट्टीपूर गावाजवळ उघडकीस आली आहे..या घटनेत मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव चलुवा (वय ४०) असून, तो मूळचा मागडी तालुक्यातील दोनाकुप्पे गावचा रहिवासी आहे. सध्या तो तुमकूर जिल्ह्यातील कुनिगल तालुक्यातील कोठागेरे गावात मजुरीचे काम करत होता..Sangli Crime : कुपवाडमध्ये गुन्हेगारावर पाठलाग करून सपासप वार; मान, गळा, डोक्यात कोयता-कुकरीने हल्ला, जुन्या वादातून कृत्य.पंधरा दिवसांपूर्वी दोघे गेले होते पळूनचलुवाचे मागडी तालुक्यातील दोनाकुप्पे गावातील त्याचे नातेवाईक केम्पन्ना यांच्या १९ वर्षीय मुलीवर प्रेम होते. पंधरा दिवसांपूर्वी तो तिला मंड्या येथील केएम दोड्डी भागातील नातेवाईकांच्या घरी घेऊन गेला होता. या घटनेनंतर कुटुंबीयांमध्ये तणाव निर्माण झाला. गावात राजी पंचायत होऊन संबंधित तरुणीला पुन्हा केम्पन्नाच्या घरी परत आणण्यात आले..फेसबुक व्हिडिओमुळे संताप वाढलादरम्यान, चलुवाने फेसबुकवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. या व्हिडिओमध्ये त्याने तरुणीला तीन दिवस घरात थांबवून ठेवल्याचा उल्लेख केल्याने केम्पन्ना अधिकच संतप्त झाला. याच रागातून केम्पन्नाने आपले भाऊ रामकृष्ण आणि मंजू यांच्यासह १८ डिसेंबर रोजी कुनिगल शहरातून चलुवाचे अपहरण केले..गाडीतच गळा चिरून हत्याअपहरणानंतर आरोपींनी चलुवाला काही काळ गाडीत फिरवले. त्यानंतर मागडी तालुक्यातील गट्टीपूर गावाच्या बाहेरील तलावाजवळ गाडीतच त्याचा गळा चिरून निर्घृण हत्या केली. हत्या केल्यानंतर मृतदेह तलावाजवळ फेकून देत आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले..थरारक प्रसंग! मृत्यूच्या दाढेतून परतले महसूल अधिकारी! माळशिरस महामार्गावर दोन तरुणांच्या धाडसामुळे वाचले प्राण, क्षणभर उशीर झाला असता तर....तीन आरोपींना घेतले ताब्यातसकाळी तलावाजवळ मृतदेह आढळल्याची माहिती ग्रामस्थांनी पोलिसांना दिली. त्यानुसार मागडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली. तपासादरम्यान मृताची ओळख पटली, तसेच अपहरण करून गाडीतच हत्या केल्याचे निष्पन्न झाले. अपहरणाची घटना कुनिगल शहरात घडल्याने मागडी पोलिसांनी हे प्रकरण कुनिगल पोलिस ठाण्याकडे वर्ग केले. कुनिगल पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून हत्या करणाऱ्या तीन आरोपींना ताब्यात घेतले असून त्यांची सखोल चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.