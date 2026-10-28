Karnataka MLC Election Results 2026 : विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसचा सुफडा साफ! NDA ची मुसंडी; चारही जागांवर दणदणीत विजय, भोपळा मिळाल्याने सरकार हलले

बंगळूर : कर्नाटक विधान परिषदेच्या दोन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीत भाजप-धजदच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) चारही जागांवर विजय मिळवला. या निकालामुळे सत्ताधारी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून पक्षाला एकाही जागेवर यश मिळवता आले (Karnataka MLC Election Results 2026) नाही..बंगळूर शिक्षक मतदारसंघात एनडीएचे उमेदवार ए. पी. रंगनाथ यांनी काँग्रेसचे विद्यमान विधान परिषद सदस्य पुट्टण्णा यांचा पराभव केला. सुरुवातीच्या फेरीत पुट्टण्णा यांनी आघाडी घेतली होती. मात्र, पुढील फेऱ्यांमध्ये रंगनाथ यांनी मुसंडी मारत अखेर सुमारे ९०८ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला. पुट्टण्णा यांनी यापूर्वी शिक्षक मतदारसंघातून सलग चार वेळा विजय मिळवला होता. त्यामुळे त्यांचा पराभव हा काँग्रेससाठी मोठा धक्का मानला जात आहे..ईशान्य शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार शशिल जी. नमोशी यांनी विजय मिळवला. त्यांनी पहिल्या फेरीत ७,२३९ आणि दुसऱ्या फेरीत ७,३११, अशी एकूण १४,५५० मते मिळवली. काँग्रेसचे उमेदवार शरणप्पा मत्तूर यांना पराभवाचा सामना करावा लागला..Amravati MLC Result : 'महायुती'चे किरण सरनाईक 3,650 मतांनी आघाडीवर; अदिती पोहरेंचीही जोरदार मुसंडी, देशपांडेंना पछाडत पोहोचल्या दुसऱ्या क्रमांकावर, काय आहे मतदारसंघाचे चित्र?.पश्चिम पदवीधर मतदारसंघात भाजपचे एस. व्ही. संकनूर यांनी काँग्रेसचे मोहन लिंबिकाई यांच्यावर निर्णायक आघाडी घेत विजय मिळवला. पहिल्या फेरीत संकनूर यांना सुमारे ६,४८३, तर लिंबिकाई यांना ४,२७७ मते मिळाली होती. संकनूर यांनी २,२०६ मतांची आघाडी मिळवली होती..दक्षिण-पूर्व पदवीधर मतदारसंघातही भाजपचे उमेदवार के. एम. सुरेश यांनी आघाडी कायम ठेवत विजय मिळवला. काँग्रेसचे उमेदवार शशी हुलिकुंटेमठ यांना पराभव पत्करावा लागला. या चारही मतदारसंघांतील निकालामुळे भाजप-धजद आघाडीला विधान परिषद निवडणुकीत मोठे यश मिळाले. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांतील मतदारांचा कौल काँग्रेस सरकारच्या विरोधात गेल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. पश्चिम पदवीधर मतदारसंघाची मतमोजणी धारवाड येथील कृषी विद्यापीठाच्या परिसरात झाली. ईशान्य शिक्षक मतदारसंघाची मतमोजणी गुलबर्गा येथे झाली, तर बंगळूर शिक्षक आणि दक्षिण-पूर्व पदवीधर मतदारसंघांची मतमोजणी बंगळूर येथे झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.