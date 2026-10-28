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Karnataka MLC Election Results 2026 : विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसचा सुफडा साफ! NDA ची मुसंडी; चारही जागांवर दणदणीत विजय, भोपळा मिळाल्याने सरकार हलले

Karnataka MLC Election Results 2026 NDA Sweeps Four Seats : कर्नाटक विधान परिषद निवडणुकीत भाजप-धजद एनडीएने चार जागांवर विजय मिळवल्याचे वृत्त आहे. काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही.
Karnataka MLC Election Results 2026

Karnataka MLC Election Results 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बंगळूर : कर्नाटक विधान परिषदेच्या दोन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीत भाजप-धजदच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) चारही जागांवर विजय मिळवला. या निकालामुळे सत्ताधारी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून पक्षाला एकाही जागेवर यश मिळवता आले (Karnataka MLC Election Results 2026) नाही.

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