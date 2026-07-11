RSS Belagavi Meeting : 'आरएसएस'च्या बैठकीनंतरच साहित्यिक कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांची हत्या झाली; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचं वादग्रस्त वक्तव्य, नव्या वादाला फुटलं तोंड

बंगळूर : ‘‘बेळगावमध्येच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (आरएसएस) बैठक का आयोजित करण्यात आली, हे आपल्याला माहिती नाही. मात्र, ‘आरएसएस’ची बैठक झाल्यानंतर काही ना काही अनर्थ घडल्याची उदाहरणे यापूर्वीही पाहायला मिळाली (Karnataka Congress criticism of RSS meeting) आहेत. साहित्यिक एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांची हत्या झाली आहे. त्यामुळे या बैठकीनंतर काय घडते, हे पाहावे लागेल,’’ असे वादग्रस्त वक्तव्य कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समितीचे (केपीसीसी) अध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद यांनी केले..बंगळूरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना हरिप्रसाद यांनी अयोध्या राममंदिरातील दानपेटीतील (हुंडी) कथित चोरीच्या प्रकरणावरून भाजप आणि ‘आरएसएस’वर जोरदार टीका केली. एकीकडे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी ‘आरएसएस’च्या नोंदणीचा आग्रह धरला आहे, तर दुसरीकडे ‘केपीसीसी’ अध्यक्ष हरिप्रसाद यांनी बेळगाव येथे होत असलेल्या ‘आरएसएस’च्या वार्षिक सभेवर टीका केली आहे..खर्गे यांनी अलीकडेच संघाच्या नोंदणीचा प्रश्न उपस्थित करून या संदर्भात कागदपत्रे दाखविण्याचे आव्हान दिले होते. रीतसर नोंदणी नसल्याने राज्यात संघाच्या कोणत्याच मिरवणुकीला परवानगी देण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी गृहमंत्री या नात्याने स्पष्ट केले होते..Maharashtra ATS Raids : पाकिस्तानी गुंडांशी सोशल मीडिया कनेक्शन! कोल्हापूरच्या 2 तरुणांची 10 तास कसून चौकशी; 'एटीएस'कडून राज्यभरात 112 तरुणांची झाडाझडती.२०० कोटींचा गैरव्यवहार?राममंदिराशी संबंधित सुमारे २०० कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराची, तसेच मौल्यवान रामायण ग्रंथ चोरीच्या आरोपांची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही हरिप्रसाद यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.