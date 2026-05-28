CM Siddaramaiah Resignation : "मी कधीच मुख्यमंत्री होऊ शकलो नसतो"; पद सोडताना सिद्धरामय्या भावूक, सोनिया-राहुल गांधींचे मानले आभार

Karnataka Chief Minister Resignation Update : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा देत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांना पूर्णविराम दिला. राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, 'पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने दिलेल्या निर्देशांनुसारच आपण हा निर्णय घेतला आहे.'.सिद्धरामय्या म्हणाले, "पक्षाच्या हायकमांडने मला यापूर्वीच राजीनामा देण्यास सांगितले होते. राज्यपाल सध्या राज्याबाहेर असल्यामुळे मी माझा राजीनामा राज्यपालांच्या सचिवांकडे सुपूर्द केला आहे. राज्यपाल परतल्यानंतर ते संविधानिक प्रक्रियेनुसार माझा राजीनामा स्वीकारतील, याची मला खात्री आहे.".राजीनामा देताना सिद्धरामय्या भावूक झाले. २००६ मध्ये काँग्रेस पक्षात (Congress Party) प्रवेश केल्यानंतर मिळालेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, पक्षाचे कार्यकर्ते, आमदार आणि खासदार यांचे आभार मानले..Karnataka CM Resigns : कर्नाटकच्या राजकारणात भूकंप! सिद्धरामय्या यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा; DK शिवकुमार होणार नवे CM, काँग्रेस हायकमांडचा मोठा निर्णय.ते म्हणाले, "संविधान हेच सर्वोच्च आहे आणि आम्ही नेहमीच संविधानाच्या चौकटीत राहून काम करण्याचा प्रयत्न केला. संविधानातील तत्त्वांचे पालन करत जनतेची सेवा करण्याचे काम आम्ही प्रामाणिकपणे केले. जनतेने आम्हाला आपले सेवक म्हणून स्वीकारले आणि समर्थकांनी कायम आमच्या पाठीशी उभे राहून साथ दिली.".मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळाची आठवण सांगताना ते अधिक भावूक झाले. "कर्नाटकच्या सात कोटी जनतेची सेवा करण्याची संधी मला मिळाली, हे माझे भाग्य आहे. मला दोन वेळा मुख्यमंत्री म्हणून आणि दोन वेळा विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या पाठिंब्याशिवाय मी कधीच मुख्यमंत्री होऊ शकलो नसतो," असे त्यांनी नमूद केले..यावेळी त्यांनी विरोधकांवरही टीका केली. काँग्रेस सरकारच्या गॅरंटी योजनांमुळे राज्याची तिजोरी रिकामी होईल, असा चुकीचा प्रचार विरोधकांकडून करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अशा प्रकारचे विधान केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला..Karnataka Politics : सिद्धरामय्यांची 'ती' एक चूक नडली! डी. के. शिवकुमार यांनी दिल्लीत शांतपणे कसा उलटवला डाव? वाचा कर्नाटकच्या नेतृत्वबदलाची Inside Story.सिद्धरामय्या पुढे म्हणाले, "मी आधीच स्पष्ट केले होते की पक्षश्रेष्ठींनी सांगितल्यावर मी तत्काळ राजीनामा देईन. त्यानुसार आज मी माझा राजीनामा दिला आहे. यामुळे पुढील मुख्यमंत्र्यांसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, जनतेप्रती आमची जबाबदारी कायम राहील. या निर्णयामुळे निराश होण्याचे कोणतेही कारण नाही.".त्यांनी काँग्रेसच्या निवडणूक विजयाचाही उल्लेख केला. "आमच्या पक्षाने १३५ पेक्षा अधिक जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. तसेच दोन अपक्ष आमदारांनीही आमच्या सरकारला पाठिंबा दिला आहे," असे सांगत त्यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना एकजूट राखण्याचे आवाहन केले.