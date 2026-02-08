Karnataka Plane Crash: मोठी बातमी! कर्नाटकात विमान कोसळले; हवेत तांत्रिक बिघाड, नियंत्रण सुटलं अन्... घटनेनं खळबळ

कर्नाटकातील विजयपुरा जिल्ह्यात रेड बर्ड प्रायव्हेट जेट कोसळले आहे. मंगलोर गावाजवळ हा अपघात झाला. पायलट आणि प्रशिक्षणार्थी पायलट गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. स्थानिक पोलिसांनी सांगितले की, तपास सुरू आहे आणि तपास पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल..मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी दुपारी विजयपुरा जिल्ह्यातील बालासोर तालुक्यातील मंगलोर गावाजवळ एक जेट विमान कोसळले. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, कलबुर्गीजवळ विमान हवेत हलू लागले. पायलटने विमान नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ते मंगलोरजवळील एका शेतात कोसळले. विमानातील दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत आणि त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. विजयपुरातील मंगलोर गावाजवळील शेतात कोसळलेल्या जेट विमानाची चौकशी सुरू झाली आहे..Crime: भयंकर! लग्नात पत्नीचं वेटरवरच प्रेम जडलं; नंतर प्रियकर आणि मित्रांच्या साथीनं महिलेनं पतीलाच संपवलं .आतापर्यंतच्या तपासात असे दिसून आले आहे की, इंधनाच्या कमतरतेमुळे हा अपघात झाला. अद्याप पोलिसांचे कोणतेही निवेदन प्रसिद्ध झालेले नाही. स्थानिक पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरू केला आहे. रेड बर्ड एव्हिएशननेही कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही. जखमींची ओळख पायलट आणि प्रशिक्षणार्थी पायलट अशी झाली आहे. रेडबर्ड एव्हिएशन ही भारतातील एक आघाडीची उड्डाण प्रशिक्षण अकादमी आहे. .Mohan Bhagwat : सावरकरांना भारतरत्न द्या, पुरस्काराची प्रतिष्ठा वाढेल; सरसंघचालक भागवतांनी पहिल्यांदाच केली मागणी.ती सेस्ना १७२ टँगो चार्ली खाजगी जेटवर उड्डाण प्रशिक्षण देते, प्रशिक्षणासाठी जागतिक दर्जाच्या विमानांचा वापर करते. अकादमी बारामती, बेळगावी आणि सिवनी येथील त्यांच्या तळांवरून पायलट प्रशिक्षण देते. सेस्ना १७२एसपीमध्ये एक मूलभूत ऑटोपायलट आहे ज्याचा वापर दिलेल्या दिशेने उड्डाण करण्यासाठी, व्हीओआर किंवा आयएलएस पकडण्यासाठी किंवा वर्तमान उंची पकडण्यासाठी आणि राखण्यासाठी केला जाऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.