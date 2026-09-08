Karnataka Accident: तिरुपतीहून परतताना काळाचा घाला, दोन मुलं अन् वडिलांसह कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू

बंगळूर : कोलार आणि चिक्कबळ्ळापूर जिल्ह्यांत झालेल्या दोन भीषण रस्ते अपघातांत सात जणांचा मृत्यू झाला. कोलार जिल्ह्यात तिरुपतीचे दर्शन घेऊन बंगळूरकडे परतणारी मोटार दुभाजकावर आदळून झालेल्या अपघातात चौघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिघे जखमी झाले. दुसऱ्या अपघातात फुलांच्या काढणीच्या कामासाठी जात असलेल्या मजुरांच्या मोटारीला कॅन्टरने धडक दिल्याने तीन महिला मजुरांचा मृत्यू झाला. या अपघातात सुमारे १२ जण जखमी झाले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...तिरुपतीहून परतताना चौघांचा मृत्यू कोलार जिल्ह्यातील केजीएफ तालुक्यातील दोड्डकारीजवळ भरधाव मोटार दुभाजकावर आदळून झालेल्या भीषण अपघातात बंगळुरातील चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांमध्ये म्हैसूरच्या विद्यारण्यपूर येथील शारदम्मा (वय ७०), देवेंद्रकुमार (४१) त्यांची दोन मुले दीक्षा (२५) आणि विष्णूसाई (१३) यांचा समावेश आहे. .या अपघातात विकास, नीतू आणि अद्विक हे तिघे जखमी झाले. त्यांपैकी एकाची प्रकृती गंभीर आहे. जखमींना बंगारपेट येथील रुग्णालयात दाखल केले आहे. हे तिरुपती येथील तिरुमलाच्या श्री वेंकटेश्वराचे दर्शन घेऊन मोटारीने बंगळूरकडे परतत असताना दोड्डकारीजवळ मोटार चालकाचे नियंत्रण सुटून ती दुभाजकावर आदळली. बेटमंगळ पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.मोटार-कॅन्टरची धडक; तीन महिला ठारचिक्कबळ्ळापूर जिल्ह्यातील शिडलघट्ट तालुक्यातील कोट्टनूर गेटजवळ पहाटे मोटार आणि कॅन्टरमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात तीन महिला मजुरांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांमध्ये मल्लिकार्जुनपूर गावातील रूपा (वय २५), रत्नम्मा (४५) आणि मुनिचिन्नम्मा (४८) यांचा समावेश आहे. या वाहनात १२ जण प्रवास करत होते. चिंतामणी तालुक्यातील मल्लिकार्जुनपूर गावातून या महिला आहेत. मजूर फुलांच्या काढणीच्या कामासाठी शिडलघट्ट तालुक्यातील तिप्पेनहळ्ळी येथे मोटारीने जात होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.