महिला प्रवासी जास्त, बसची संख्या कमी; शक्ती योजनेचा परिणाम; बस सेवेवर ताण, आजवर १,३५१.९० कोटींच्या शून्य तिकिटांचे वितरण

महिलांसाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या 'शक्ती योजने'मुळे कर्नाटकभर महिलांना मोफत बस प्रवासाची मोठी संधी मिळाली असली, तरी बेळगाव शहर आणि ग्रामीण भागात बस सेवेवर प्रचंड ताण निर्माण झाल्याचे चित्र समोर येत आहे. .योजना सुरू झालेल्या ११ जून २०२३ या तारखेपासून २६ फेब्रुवारी २०२६ या ९९२ दिवसांच्या कालावधीत बेळगाव परिवहन विभागात एकूण १,३५१.९० कोटी रुपयांच्या शून्य तिकिटांचे वितरण करण्यात आले आहे.- विनायक जाधव.११ जून २०२३ रोजी राज्यात शक्ती योजना सुरू झाल्यानंतर परिवहनच्या बसमधील प्रवासी संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. पूर्वी ही संख्या रोज पाच लाख ४० हजार इतकी होती. ती आता वाढून आठ लाख पाच हजारांवर पोहोचली आहे. .महिलांना राज्यभरात मोफत प्रवासाची सुविधा मिळाल्याने रोजच्या प्रवासासाठी मोठ्या प्रमाणावर महिलांनी बससेवेचा वापर सुरू केला आहे. परिवहन मंडळाच्या नोंदीनुसार सध्या सरासरी ६६.६ टक्के प्रवासी महिला असून पुरुष प्रवाशांचे प्रमाण ३३.४ टक्के इतके आहे. .परिवहन मंडळाकडून महिलांना 'शून्य तिकीट' देण्यात येत असले तरी त्या प्रवासाची नोंद ठेवली जाते. प्रवासाच्या किलोमीटरनुसार या तिकिटांचे पैसे सरकारकडून परिवहनला आदा केले जातात..विद्यार्थ्यांच्या प्रवासावर परिणामप्रवासी संख्या वाढल्यामुळे उपलब्ध बसेसवर प्रचंड ताण पडला आहे. विशेषतः सकाळच्या शैक्षणिक वेळेत अनेक मार्गांवर बस पूर्ण भरून येत असल्याने विद्यार्थ्यांना बसमध्ये चढण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे. .काही ठिकाणी विद्यार्थी बसच्या पायरीवर लोंबकळत किंवा बसच्या मागे धावत प्रवास करत असल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. परीक्षांचा काळ जवळ येत असताना विद्यार्थ्यांना वेळेवर शाळेत पोहोचणे कठीण होत आहे. .अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक तास चुकत असून, सायंकाळी उशिरा बस मिळाल्याने गृहपाठ आणि अभ्यासावरही परिणाम होत असल्याची तक्रार पालकांकडून केली जात आहे..बसची संख्या कमीबेळगाव परिवहन विभागात शहर, ग्रामीण व मध्यवर्ती आगारासह सौंदत्ती, रामदुर्ग, बैलहोंगल आणि खानापूर अशा सात आगारांचा समावेश आहे. या विभागात एकूण १६२७ बस असून त्यांपैकी २७४ बस शहर व ग्रामीण मार्गांसाठी आहेत; परंतु मागील काही वर्षांत जुन्या बसेस मोठ्या प्रमाणावर सेवाबाहेर करण्यात आल्या आहेत. मागील तीन वर्षांत १३६ बसेस भंगारात काढल्या; मात्र त्यांच्या जागी नव्या बसेस अद्याप दाखल झालेल्या नाहीत. त्यामुळे शहर व ग्रामीण भागातील सुमारे ८० मार्गांवर बससेवा अपुरी पडत आहे..पासधारकांची मोठी संख्याबेळगाव विभागात नियमित बस सेवेवर अवलंबून असलेल्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. सध्या विभागात सुमारे ८५ हजार विद्यार्थी पासधारक, तर १८ हजार मासिक पासधारक कामगार आहेत. या प्रवाशांना रोज बस सेवेवर अवलंबून राहावे लागते. प्रवासी संख्या वाढत असताना बसेसची संख्या मात्र वाढलेली नसल्याने समस्या अधिक तीव्र झाली आहे..महसूल वाढलाशक्ती योजनेनंतर प्रवासी संख्या वाढल्याने परिवहन मंडळाच्या महसुलातही वाढ झाल्याचे दिसून येते. पूर्वी बेळगाव विभागाचा रोजचा महसूल सुमारे ६५ लाख रुपये होता. सध्या तो ८० लाख रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जाते. महसूल वाढला असला तरी बसची संख्या वाढवलेली नाही. त्यामुळे वाढत्या प्रवाशांच्या तुलनेत उपलब्ध सेवा अपुरी पडत आहे..नव्या बससाठी प्रस्तावपरिस्थिती लक्षात घेऊन बेळगाव परिवहन विभागाने शहर सेवेसाठी तातडीने ४० नव्या बसचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे; मात्र शहर व ग्रामीण भागातील सर्व मार्ग सुरळीत चालवण्यासाठी किमान १५० अतिरिक्त बसेसची आवश्यकता असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे..योजनेचे ९९२ दिवस... बेळगाव विभागात परिवहन मंडळाच्या बसमधून रोज सुमारे पाच लाख ३४ हजार महिला शक्ती योजनेचा लाभ घेत प्रवास करतात शक्ती योजनेअंतर्गत आजवर ५३.१३ कोटी महिला प्रवाशांनी प्रवास केला या कालावधीत एकूण १,३५१.९० कोटी रुपयांच्या शून्य तिकिटांचे वितरण करण्यात आले.धोरणाचा फायदा आणि व्यवस्थेची कसोटीशक्ती योजनेमुळे महिलांना मोठा दिलासा मिळाला असून शिक्षण, नोकरी आणि दैनंदिन कामांसाठी प्रवास करणे सुलभ झाले आहे; मात्र त्याच वेळी वाढलेल्या प्रवासी संख्येला सामोरे जाण्यासाठी बससेवा आणि पायाभूत सुविधा वाढविणे आवश्यक असल्याचे मत प्रवासी व तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. परिवहन विभागाने लवकरात लवकर नव्या बसेस उपलब्ध करून फेऱ्या वाढवल्या नाहीत तर विद्यार्थ्यांसह नियमित प्रवाशांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..हे ही महत्त्वाचे योजना सुरू होण्यापूर्वी प्रवासी संख्या ५.४० लाख योजना सुरू झाल्यानंतरची प्रवासी संख्या ८.०५ लाख योजनेमुळे वाढलेले प्रवासी २.६५ लाख.