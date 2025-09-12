देश

काँग्रेस सरकारचा वादग्रस्त निर्णय, शिवाजी महाराजांचं नाव बदलून मेट्रो स्टेशनला 'सेंट मेरी' नाव; फडणवीस म्हणाले, नेहरूंच्या काळापासून...

Siddaramaiah Government’s Controversial Decision : छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान? फडणवीसांचा काँग्रेसवर घणाघाती प्रहार
CM Siddaramaiah

CM Siddaramaiah

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Karnataka Congress Government : कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांनी बंगळूरमधील शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशनचं (Shivajinagar Metro Station) नाव बदलून ‘सेंट मेरी स्टेशन’ करण्याचा निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्रात संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Congress
Maharashtra Government
railway station
Chhatrapati Shivaji Maharaj

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com