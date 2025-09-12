काँग्रेस सरकारचा वादग्रस्त निर्णय, शिवाजी महाराजांचं नाव बदलून मेट्रो स्टेशनला 'सेंट मेरी' नाव; फडणवीस म्हणाले, नेहरूंच्या काळापासून...

Karnataka Congress Government : कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांनी बंगळूरमधील शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशनचं (Shivajinagar Metro Station) नाव बदलून ‘सेंट मेरी स्टेशन’ करण्याचा निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्रात संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे..काँग्रेस आमदाराच्या मागणीला सरकारची संमतीकाँग्रेसचे आमदार रिझवान अर्शद (Congress MLA Rizwan Arshad) यांनी शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशनचं नाव बदलण्याची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे, या मागणीला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तात्काळ सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्र सरकारला पत्र लिहिण्याची तयारी दर्शवली आहे..महाराष्ट्रात संताप, शिवप्रेमींकडून निषेधछत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असून त्यांचा सन्मान देश-विदेशात होतो. अशा महान राजाचे नाव काढून टाकण्याच्या निर्णयामुळे शिवप्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते हा निर्णय अवमानकारक आणि चुकीचा असून महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धक्का देणारा आहे..'नेपाळसह भारतात पुन्हा राजेशाही लागू करा'; शंकराचार्यांच्या मागणीमुळे चर्चेला उधाण, अल्पसंख्याकांवरही साधला निशाणा.फडणवीसांचा काँग्रेसवर हल्लाबोलया निर्णयावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “बंगळूरमधील शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशनचं नाव बदलून सेंट मेरी करणं म्हणजे छत्रपती शिवरायांचा अपमान आहे. काँग्रेसमध्ये हा अपमान करण्याची परंपरा नेहरूंच्या काळापासून दिसून येते.”.फडणवीसांनी पुढे नेहरूंच्या डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया या पुस्तकातील विचारांचा दाखला देत काँग्रेसवर टीका केली. तसेच, “ज्यांच्यामुळे देशाने स्वराज्य पाहिलं, त्या शिवरायांचं नाव काढून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ नये, अशी सुबुद्धी काँग्रेस सरकारला मिळो,” अशीही प्रार्थना त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.