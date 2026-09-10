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Vande Mataram Karnataka Order : काँग्रेस सरकारचा मोठा निर्णय! शासकीय कार्यक्रमात 'वंदे मातरम्'ची आता फक्त 2 कडवीच गायली जाणार; नवा आदेश जारी

Karnataka Government Issues Vande Mataram Order : कर्नाटक सरकारने नियमित शासकीय कार्यक्रमांत ‘वंदे मातरम्’ची दोन कडवी गायली जाण्याचा आदेश दिला आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपालांच्या उपस्थितीतील विशेष कार्यक्रमांत सहा कडवी गायली जाणार आहेत.
Vande Mataram Karnataka Order

Vande Mataram Karnataka Order

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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बंगळूर : कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारनं राज्यातील शासकीय कार्यक्रम आणि अधिकृत समारंभांमध्ये ‘वंदे मातरम’ची केवळ पहिली दोन कडवी गायली जावीत, असा आदेश जारी केला (Karnataka Vande Mataram order) आहे. मात्र, राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा राज्यपाल यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या कार्यक्रमांसह केंद्र सरकारशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम’ची सर्व सहा कडवी पूर्णपणे गायली जाणार आहेत.

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