Vande Mataram Karnataka Order : काँग्रेस सरकारचा मोठा निर्णय! शासकीय कार्यक्रमात 'वंदे मातरम्'ची आता फक्त 2 कडवीच गायली जाणार; नवा आदेश जारी

बंगळूर : कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारनं राज्यातील शासकीय कार्यक्रम आणि अधिकृत समारंभांमध्ये ‘वंदे मातरम’ची केवळ पहिली दोन कडवी गायली जावीत, असा आदेश जारी केला (Karnataka Vande Mataram order) आहे. मात्र, राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा राज्यपाल यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या कार्यक्रमांसह केंद्र सरकारशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम’ची सर्व सहा कडवी पूर्णपणे गायली जाणार आहेत..केंद्र सरकारने ‘वंदे मातरम’ची अधिकृत आवृत्ती आणि विविध शासकीय व सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये त्याचे गायन व वादन यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने राज्यातील कार्यक्रमांसाठी हा निर्णय घेतला आहे..८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी आदेशानुसार, कार्यक्रमाचे स्वरूप आणि प्रसंग लक्षात घेऊन ‘वंदे मातरम’ सादर करताना एकसमानता, आदर आणि योग्य शिष्टाचाराचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा आदेश कर्नाटकच्या राज्यपालांच्या नावाने जारी करण्यात आला आहे..Saurabh Das Contempt Case : 'सीजेपी'चे प्रवक्ते सौरभ दास पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात! मानहानी आणि कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी वाढला न्यायालयीन फेरा, काय आहे प्रकरण?.स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची भूमिकाकेंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ देताना आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात ‘वंदे मातरम’ने राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकात्मता आणि देशभक्तीची भावना जागृत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. दरम्यान, काँग्रेस कार्यकारिणी समितीने गेल्या महिन्यात पक्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम’ची केवळ पहिली दोन कडवी गाण्याच्या १९३७ मधील ठरावाचे पालन करण्याचा निर्णय घेतला होता..कर्नाटक सरकारच्या नव्या आदेशामुळे राज्यातील नियमित शासकीय कार्यक्रमांमध्ये दोन कडवी, तर राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल यांच्या उपस्थितीतील तसेच केंद्र सरकारच्या सहभागाच्या विशेष कार्यक्रमांमध्ये संपूर्ण सहा कडवी सादर केली जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.