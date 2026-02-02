देश

Crime News : घराच्या अंगणातच गाडले आई-वडिल अन् बहिणीचे प्रेत अन्... भयानक हत्याकांडापुढे 'दृश्यम' ची कहाणी देखील फेल !

Triple Murder Karnataka : पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी आरोपीने ‘दृश्यम’ चित्रपटासारखी योजना आखली. बनावट बस तिकीट, खोटे फोटो आणि मोबाईल नंबर बदलून तो संशय टाळण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र मोबाईल CDR आणि डिजिटल पुराव्यांमुळे अखेर सत्य उघडकीस आले.
Police investigation underway at the accused’s residence in Vijayanagar, Karnataka, where three family members were allegedly murdered and buried in the courtyard.

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कर्नाटकातील विजयनगरमधील कोट्टुरु गावात एक भयानक हत्याकांड समोर आले आहे.एका तरुणाने आई-वडिल अन् बहिणीलाही क्रूरपणे संपवले आणि त्यांची प्रेते घरात्या अंगणातच पुरली, दृश्यम चित्रपटला लाजवेल इतक्या या क्रूर हत्याकांडामुळे मुळे सगळेच हादरले आहेत.

