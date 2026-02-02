Crime News : घराच्या अंगणातच गाडले आई-वडिल अन् बहिणीचे प्रेत अन्... भयानक हत्याकांडापुढे 'दृश्यम' ची कहाणी देखील फेल !

कर्नाटकातील विजयनगरमधील कोट्टुरु गावात एक भयानक हत्याकांड समोर आले आहे.एका तरुणाने आई-वडिल अन् बहिणीलाही क्रूरपणे संपवले आणि त्यांची प्रेते घरात्या अंगणातच पुरली, दृश्यम चित्रपटला लाजवेल इतक्या या क्रूर हत्याकांडामुळे मुळे सगळेच हादरले आहेत..अक्षय कुमार नावाच्या तरुणाच्या बहिणीने आंतरजातीय विवाह केला यातून ती गरोदर राहिली. आपल्या बहिणीने जातीबाहेर लग्न केल्याने अक्षय खूप चिडला होता. पण आई-वडिलांनीही मुलीला साथ दिली. यामुळे तो आणखीच संतप्त झाला. २७ जानेवारीच्या त्या काळ्या रात्री, त्याने त्याचे वडील भीमराज, आई जयलक्ष्मी आणि बहिणीची हत्या केली. त्याने मृतदेह स्वतःच्या घराच्या अंगणात पुरले. ."दृश्यम" चित्रपट पाहून हत्याकांडया हत्यकांड सर्वात धक्कादायक पैलू म्हणजे आरोपीने पोलिसांना दिशाभूल करण्याची पद्धत. अक्षयने जाणूनबुजून खोटा माग तयार केला. हत्येच्या दोन दिवसांनी तो बेंगळुरूला गेला आणि त्याच्या कुटुंबाला शोधत तो तिथे आहे हे सिद्ध करण्यासाठी जयदेव रुग्णालयाबाहेर त्याचा फोटो काढला. त्याने बनावट बस तिकिटे मिळवली, त्याचा मोबाईल नंबर बदलला आणि पोलिसांना वास्तवापासून दूर असलेल्या जागा दिल्या..Crime: पालकांनी पोटच्या अल्पवयीन मुलीला क्रूरपणे संपवलं; नंतर रात्री अंत्यसंस्कार, धक्कादायक कारण समोर.मोबाईल मुळे सत्य उघडसत्य लपवणे इतके सोपे नव्हते. अक्षयच्या जबाबात विरोधाभास आढळून आल्यावर पोलिसांना संशय आला. "दृश्यम" मधील नायकाप्रमाणे त्याने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु डिजिटल फूटप्रिंट्स (सीडीआर) ने त्याचा विश्वासघात केला. त्याने हरवल्याचा दावा केलेला मोबाईल फोन अक्षयच्या लोकेशनचा मागोवा घेत होता. या प्रकरणातून असे दिसून येते की, खोट्या प्रतिष्ठेच्या नावाखाली एक सुशिक्षित तरुणाने रक्तरंजित खेळ खेळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.