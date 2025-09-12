देश

Love Affair : अनैतिक संबंधातून भयंकर कांड! पतीच्या हत्येचा प्लॅन फसला, बॉयफ्रेंडचा गेला जीव! जंगलात झाडाला लटकलेला मृतदेह

Extramarital affair leads to shocking murder plot in Karnataka : अनैतिक संबंधातून घडला भयंकर कांड; पती वाचला, पण प्रियकराचा झाला अंत
Karnataka Crime News

Karnataka Crime News

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

विजापूर (कर्नाटक) : अनैतिक प्रेमसंबंधातून (Love Affair) घडलेल्या एका भयंकर प्रकरणाने सर्वत्र खळबळ उडवली आहे. एका महिलेनं आपल्या पतीचा खून करण्याचा कट रचला होता. या कटात तिचा बॉयफ्रेंड आणि त्याचा मित्र सहभागी झाले होते. मात्र, पतीच्या प्रसंगावधानामुळे हा कट फसला आणि या प्रकरणाला धक्कादायक वळण मिळालं. पतीला ठार करायचं होतं, पण उलट बॉयफ्रेंडच (Boyfriend) मृतावस्थेत सापडला.

Loading content, please wait...
Karnataka
crime marathi news
wife and husband
Lover

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com