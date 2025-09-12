Love Affair : अनैतिक संबंधातून भयंकर कांड! पतीच्या हत्येचा प्लॅन फसला, बॉयफ्रेंडचा गेला जीव! जंगलात झाडाला लटकलेला मृतदेह

विजापूर (कर्नाटक) : अनैतिक प्रेमसंबंधातून (Love Affair) घडलेल्या एका भयंकर प्रकरणाने सर्वत्र खळबळ उडवली आहे. एका महिलेनं आपल्या पतीचा खून करण्याचा कट रचला होता. या कटात तिचा बॉयफ्रेंड आणि त्याचा मित्र सहभागी झाले होते. मात्र, पतीच्या प्रसंगावधानामुळे हा कट फसला आणि या प्रकरणाला धक्कादायक वळण मिळालं. पतीला ठार करायचं होतं, पण उलट बॉयफ्रेंडच (Boyfriend) मृतावस्थेत सापडला..नेमकं काय घडलं?विजापूर जिल्ह्यातील इंडी डाऊन भागात बीरप्पा पुजारी नावाचा एक व्यक्ती पत्नी सुनंदा आणि दोन मुलांसह राहत होता. ३१ ऑगस्टच्या रात्री बीरप्पा जेवण करून कुटुंबासह झोपला होता. मध्यरात्री दोनच्या सुमारास दोन अनोळखी व्यक्ती घरात शिरले आणि त्यांनी झोपेत असलेल्या बीरप्पाचा गळा आवळायला सुरुवात केली..बीरप्पा शुद्धीवर आल्यावर त्याने पाहिले की, त्याची पत्नी सुनंदा हल्लेखोरांना उकसवत होती, “त्याला जिवंत सोडू नका, ठार मारा!” असं ती म्हणत होती. हे ऐकून हादरलेला बीरप्पा जीव एकवटून हल्लेखोरांच्या तावडीतून सुटला आणि मदतीसाठी जोरात आरडाओरड केली..घराला कुलूप लावून बाहेर जात असतानाच महिलेला भररस्त्यात चाकूने भोसकले; दिरावर खुनाचा आरोप, मंगळवार पेठेत नेमके काय घडले?.शेजाऱ्यांनी वाचवला जीवबीरप्पाचा आवाज ऐकून शेजारी धावत आले. शेजाऱ्यांचे आवाज ऐकताच हल्लेखोर घरातून पसार झाले. या हल्ल्यात बीरप्पा गंभीर जखमी झाला, पण त्याचा जीव वाचला. या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर भलतंच धक्कादायक सत्य समोर आलं. हल्ला करणारा दुसरा कोणी नसून सुनंदाचा बॉयफ्रेंड सिद्धप्पा होता. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करून सुनंदाला अटक केली..जंगलात आढळला बॉयफ्रेंडचा मृतदेहघटनेनंतर अवघ्या दहा दिवसांत सुनंदाचा बॉयफ्रेंड सिद्धप्पा गावाजवळील जंगलात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, त्याने आत्महत्या केली असल्याचे समोर येत आहे. सुनंदाने पोलिस तपासात आपला गुन्हा लपवण्यासाठी संपूर्ण जबाबदारी सिद्धप्पावर टाकली. यामुळे तो मानसिकदृष्ट्या व्यथित झाला होता..आत्महत्या की हत्या?सिद्धप्पाने मृत्यूपूर्वी एक व्हिडिओ करून कबूल केलं होतं की, तो आणि सुनंदा अनैतिक प्रेमसंबंधात होते आणि या संबंधातूनच हा गुन्हा घडला. पोलिसांनी पकडलं तर कायमचं अडकू, या भीतीने त्याने हा टोकाचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. तरीदेखील सिद्धप्पाने खरोखर आत्महत्या केली, की त्याला मारून लटकवण्यात आलं, याचा तपास पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.