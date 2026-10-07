Karnataka Elections : ग्रामपंचायत निवडणुकांपूर्वी जिल्हा-तालुका पंचायतींचा रणसंग्राम; जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका होण्याची शक्यता; डिसेंबरमध्ये प्रक्रिया सुरू?

बंगळूर : राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना आता वेग येण्याची शक्यता (Karnataka Panchayat Elections) आहे. आधी जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुका घेऊन त्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. लोकप्रतिनिधींविना कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या जिल्हा आणि तालुका पंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेला डिसेंबरमध्ये सुरुवात करून जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका पूर्ण करण्याचे सरकारचे नियोजन असल्याची माहिती आहे..मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. ६) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंचायत निवडणुकांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. राज्यातील अनेक जिल्हा आणि तालुका पंचायतींचा कार्यकाळ संपून पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या निवडणुका आता आणखी लांबविणे योग्य नसल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले..केंद्राच्या निधीवरही परिणामपंचायत राज संस्थांच्या निवडणुका रखडल्याचा परिणाम विकासकामांवरही होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. निवडणुका न झाल्यामुळे केंद्र सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या निधीच्या वितरणावर अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी, ग्रामीण भागातील विविध विकासकामांसाठी पंचायतींकडे आवश्यक निधी उपलब्ध होण्यात अडथळे येत आहेत. निवडणुका आणखी लांबणीवर पडल्यास त्याचा राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याबाबत सरकार गंभीर असल्याचे बैठकीतील चर्चेतून स्पष्ट झाले..Ladki Bahin Yojana : 'कोणी मायका लाल आला तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही'; एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही केलं भाष्य.आधी जिल्हा-तालुका पंचायत, नंतर ग्रामपंचायतग्रामपंचायत निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर होत नाहीत. त्यामुळे आधी जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुका घेऊन त्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुका घेण्याचे सरकारचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी आवश्यक असलेल्या विविध आरक्षण श्रेणींचा मसुदाही तयार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..सरकारकडून निवडणूक प्रक्रियेला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. डिसेंबरमध्ये निवडणुकीची अधिसूचना जारी करून जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू असल्याचे समजते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक लवकरच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..Sant Balumama Temple Land Scam : आदमापुरातील संत बाळूमामा ट्रस्ट जमीन गैरव्यवहारात अतिग्रेच्या माजी सरपंचाला अटक; सात दिवसांची पोलिस कोठडी .ग्रामीण भागातील राजकारण तापणारनिवडणुकांचे संकेत मिळाल्याने ग्रामीण भागातील राजकीय हालचालींनाही वेग येणार आहे. विविध पक्षांकडून इच्छुक उमेदवारांची चाचपणी, मतदारसंघनिहाय राजकीय समीकरणे आणि आरक्षणानुसार उमेदवार निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे..स्थानिक पातळीवरील नेते आणि कार्यकर्त्यांकडून संभाव्य उमेदवारांच्या नावांवर चर्चा सुरू झाली असून, कोणत्या मतदारसंघात कोणाला संधी मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे आगामी काही महिन्यांत कर्नाटकातील ग्रामीण राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची चिन्हे आहेत..'फॉर्म-७' प्रकरणावरही चर्चादरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘फॉर्म-७’ अर्जांशी संबंधित प्रकरणावरही चर्चा झाली. ‘फॉर्म-७’च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याचा भाजप नेत्यांकडून कथित प्रयत्न झाल्याचे आरोप करण्यात आले होते. या प्रकरणाबाबत बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला..या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मंत्रिमंडळाने स्पष्ट केले. त्याऐवजी, ज्या ठिकाणी या प्रकरणाशी संबंधित एफआयआर दाखल झाले आहेत, त्या प्रकरणांचा तपास अधिक वेगाने पूर्ण करण्यावर भर देण्याचे ठरविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुकांनंतर ग्रामपंचायत निवडणुका घेण्याच्या सरकारच्या भूमिकेमुळे आता कर्नाटकातील ग्रामीण राजकारणाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.