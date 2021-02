यूपीत गुंडांच्या हल्ल्यात पोलिसाचा मृत्यू; कुख्यात आरोपीचा एन्काउंटरमध्ये खात्मा

कासगंज - उत्तर प्रदेशमधील कासगंज जिल्ह्यात मंगळवारी पोलिसांच्या पथकावर हल्ला करण्यात आला. यामध्ये एका पोलिस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला होता तर पोलिस उप निरिक्षक जखमी अवस्थेत आढळला होता. यानंतर पोलिसांनी आरोपींचा शोध घेण्यास सुरुवात केली होती. यावेळी झालेल्या एन्काउंटरमध्ये एक आरोपी ठार झाला आहे.

कासगंजमधील सिढपुरा इथल्या नगला धीमर गावात दारुचा अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांवर पोलिसांनी छापा टाकला होता. तेव्हा दारु माफियांनी पोलिसांवरच हल्ला केला. यातील पोलिस उप निरिक्षक आणि पोलिस कर्मचाऱ्याला दारु माफियांनी पळवून नेलं होतं. दोघांपैकी एकाचा मृतदेह तर एकजण गंभीर जखमी अवस्थेत आढळला होता.

हे वाचा - उत्तराखंडमधील मृतांची संख्या ३१ वर; बोगद्यांमधील कामगारांचा शोध सुरू

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलिसांना कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते. हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या पोलिसाच्या कुटुंबियांना 50 लाख रुपये आणि कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

Kasganj: Man accused of killing a police personnel yesterday shot dead in a police encounter; another accused in the case absconding pic.twitter.com/xfwSO6iY5o

— ANI UP (@ANINewsUP) February 10, 2021