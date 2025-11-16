देश

Banarasi Saree : आयआयटीएफ २०२५' मध्ये चमकेल काशीची बनारसी साडी; कारागिरांना मिळणार जागतिक मंच!

IITF 2025 : एक भारत, श्रेष्ठ भारत" थीमवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यात उत्तर प्रदेशला पार्टनर स्टेटची विशेष ओळख; काशीच्या कारागिरांना जागतिक मंच मिळणार.
सकाळ वृत्तसेवा
काशी : काशीची शान बनलेली बनारसी साडी आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही आपली चमक दाखवत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संसदीय क्षेत्रात 'डबल इंजिन' सरकारच्या धोरणांमुळे पारंपरिक कलांना नवी ओळख मिळाली आहे. या धोरणांमुळे केवळ स्थानिक कारागिरांचे उत्पन्न वाढले नाही, तर त्यांना जागतिक बाजारपेठेत आपली कला सादर करण्याची संधीही मिळाली आहे.

