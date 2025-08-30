देश

जम्मू-काश्मीरमध्ये पावसाचा कहर; ढगफुटीत घर कोसळून एकाच कुटुंबातील 7 जणांचा मृत्यू, मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी लागला चार तासांचा वेळ

Landslide and Flood Situation in Jammu & Kashmir :
Kashmir Cloudburst
Kashmir Cloudburstesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Kashmir Cloudburst : जम्मू-काश्मीरमध्ये मुसळधार पावसामुळे भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आज (शनिवार) सकाळी रियासी जिल्ह्यात झालेल्या ढगफुटीनंतर मोठे भूस्खलन (Reasi landslide) झाले. माहोर परिसरातील एका घरावर कोसळलेल्या ढिगाऱ्याखाली एकाच कुटुंबातील सात सदस्य गाडले गेले. दुर्दैवाने, या सर्वांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी तीन ते चार तासांपर्यंत बचावकार्य सुरू होते.

Loading content, please wait...
Jammu And Kashmir
rain
Local Train
Weather Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com