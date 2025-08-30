जम्मू-काश्मीरमध्ये पावसाचा कहर; ढगफुटीत घर कोसळून एकाच कुटुंबातील 7 जणांचा मृत्यू, मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी लागला चार तासांचा वेळ

Kashmir Cloudburst : जम्मू-काश्मीरमध्ये मुसळधार पावसामुळे भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आज (शनिवार) सकाळी रियासी जिल्ह्यात झालेल्या ढगफुटीनंतर मोठे भूस्खलन (Reasi landslide) झाले. माहोर परिसरातील एका घरावर कोसळलेल्या ढिगाऱ्याखाली एकाच कुटुंबातील सात सदस्य गाडले गेले. दुर्दैवाने, या सर्वांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी तीन ते चार तासांपर्यंत बचावकार्य सुरू होते..माहोरचे एसडीपीओ वकार युनूस यांनी माहिती दिली, की ही घटना पहाटे सुमारे ३ वाजता घडली. ढगफुटीनंतर आलेल्या मुसळधार पावसामुळे (Jammu Rain) भूस्खलन झाले आणि घर कोसळले. संपूर्ण कुटुंब ढिगाऱ्याखाली दबले होते. सकाळी सर्व मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले..रामबनमध्येही जीवितहानीरामबन जिल्ह्यातील राजगड या डोंगराळ भागातही ढगफुटीमुळे अचानक पूर आला. यात तीन जणांचा मृत्यू झाला असून दोन जण बेपत्ता आहेत. मृतांमध्ये दोन महिला असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. बचाव पथके बेपत्तांचा शोध घेत आहेत. तसेच उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशातही ढगफुटी व भूस्खलनामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. रस्ते वाहतुकीसह दळणवळण कोलमडले आहे..रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणामजम्मू झोनमध्ये रेल्वे सेवाही विस्कळीत झाली आहे. गेल्या चार दिवसांपासून मुसळधार पाऊस व पुरामुळे रेल्वे रुळ कोसळल्याने अनेक गाड्या रद्द कराव्या लागल्या आहेत. उत्तर रेल्वेने जाहीर केले, की ३० ऑगस्ट रोजी जम्मू, कटरा आणि उधमपूरकडे जाणाऱ्या व येणाऱ्या तब्बल ४६ गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. याआधीच २९ ऑगस्ट रोजी ४० गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. कठुआ-उधमपूर दरम्यानची रेल्वे वाहतूक अद्याप ठप्प असून प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.