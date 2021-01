हृदयाला स्पर्श करणारी घटना! काश्मिरी पंडिताच्या मृतदेहाला मुस्लीम शेजाऱ्यांनी दिला खांदा

श्रीनगर - हिमवृष्टीमुळे वाहतुक व्यवस्था ठप्प पडलेली असताना दवाखान्यात निधन झालेल्या एका काश्‍मीर पंडितांचा मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी गावाकडे नेणे अशक्य झाले होते. अशावेळी शोपियॉंतील स्थानिक मुस्लिमांनी खांदा देत सुमारे आठ ते दहा किलोमीटर वाटचाल करत तो मृतदेह गावी पोचवल्याचा प्रकार नुकताच घडला.

काश्‍मीर पंडित भास्कर नाथ (वय ६०) यांच्यावर श्रीनगर येथे एसकेआयएमएस रुग्णालयात उपचार सुरू होते. परंतु मूत्रपिंड निकामी झाल्याने त्यांचे निधन झाले. त्यांचा मृतदेह शोपियॉं जिल्ह्यातील पारगोची गावात न्यायचा होता. त्यासाठी रुग्णवाहिका बोलविण्यात आली. मात्र बर्फ असल्याने शोपियॉंतून गावाकडे रुग्णवाहिका नेणे अशक्य झाले.

*Video By Reshi Irshad*

Amid #snowfall, local #Muslims walk on foot to shoulder the dead body of a Pandit stuck in an ambulance in South #Kashmir #Shopian District pic.twitter.com/52ijnRlgIV

— Govind singh (@Govindsmedia) January 23, 2021