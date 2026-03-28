Kaushambi Accident: मुंज आटोपून परतणाऱ्या कुटुंबावर काळाचा घाला; ८ जणांचा मृत्यू, मृतांच्या वारसांना २ लाखांची मदत

उत्तर प्रदेशातील कौशांबी जिल्ह्यात नॅशनल हायवे-२ वर एक हृदयद्रावक भीषण अपघात झाला आहे. मुंज आटोपून आनंदाने घरी परतणाऱ्या कुटुंबावर काळाने घाला घातला असून, या अपघातात तीन निष्पाप मुलांसह एकूण ८ जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे.शनिवारी (२८ मार्च २०२६) सकाळी सैनी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील डोरमा गावाजवळ भरधाव पिकअप आणि ट्रेलरची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या धडकेचा आवाज इतका भीषण होता की आसपासच्या परिसरात खळबळ उडाली..आनंदाच्या प्रवासाचा करुण अंतकौशांबीचे पोलीस अधीक्षक राजेश कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पिकअपमधील सर्व प्रवासी फतेहपूर जिल्ह्यातील कुरोली गावचे रहिवासी होते. ते प्रयागराज येथे एका मुलाचा मौजिबंधन विधी करण्यासाठी गेले होते.विधी आटोपून सुमारे १८ प्रवासी पिकअपमधून आपल्या गावाकडे परतत होते. डोरमा गावाजवळ समोरून येणाऱ्या एका वेगवान ट्रेलरने पिकअपला जोराची धडक दिली. या अपघातात ८ जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर १० हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून मदतीची घोषणाया घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले असून मृतांच्या नातेवाईकांसाठी आर्थिक मदतीचे आदेश दिले आहेत. मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी २ लाख रुपये. तर जखमींना प्रत्येकी ५० हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.सर्व जखमींना तातडीने चांगल्या रुग्णालयात दाखल करून त्यांच्या मोफत उपचारांच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. गंभीर जखमींना अधिक उपचारांसाठी प्रयागराजला हलवण्यात आले आहे..वेगाचा थरार आणि निष्काळजीपणाप्राथमिक तपासानुसार, दोन्ही वाहनांचा अतिवेग आणि चालकाचे नियंत्रण सुटल्यामुळे हा अपघात झाल्याचे समजते. अपघातानंतर ट्रेलर चालक फरार झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. पोलिसांनी दोन्ही क्षतिग्रस्त वाहने ताब्यात घेतली असून पुढील तपास सुरू केला आहे..कुरोली गावात शोककळाज्या घरात मुंजीच्या सोहळ्याचा आनंद होता, तिथे आता या भीषण बातमीमुळे शोककळा पसरली आहे. एकाच गावातील ८ जणांचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण फतेहपूर जिल्ह्यावर दुःखाचे सावट आहे. महामार्गावरील वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते सुरक्षा नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.