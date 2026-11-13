भीषण अपघात! बस कंटेनर ट्रकवर आदळली; २३ प्रवाशांचा मृत्यू; बचावकार्य सुरू

आसाममधील काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाजवळ बस आणि कंटेनर ट्रकमध्ये भीषण अपघात झाला आहे. या दुर्घटनेत २३ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक प्रवासी जखमी झाले आहेत. आसाममधील गोलाघाट जिल्ह्यातील काझीरंगाजवळ रोंगाजान परिसरात हा अपघात घडला. अपघातानंतर घटनास्थळी बचावकार्य सुरू करण्यात आलं असून जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. जिल्हा आयुक्त बिस्वजीत फुकन यांनी या दुर्घटनेत २३ जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती दिली. बसमधून मृतदेह बाहेर काढण्याचं काम सुरू असल्याने मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अपघातग्रस्त बसमध्ये ३५ हून अधिक प्रवासी होते. ही बस वेगात जात असताना कंटेनर ट्रेलरला धडकली. प्राथमिक माहितीनुसार, काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाजवळ वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम लागू आहेत. मात्र, बस चालकाने या नियमांचं उल्लंघन केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. ट्रकला धडकण्यापूर्वी चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटलं असावं, अशी शक्यताही पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. अपघाताचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही..Tribal Student Fasting : सकारात्मक निर्णय न झाल्यास सर्वजण उपोषण करणार; आदिवासी विद्यार्थ्यांचा इशारा.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त वाहन ट्रॅव्हलर प्रकारातील आहे. या वाहनावर यापूर्वी १२ वेळा वाहतूक नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी दंड आकारण्यात आला होता. त्यापैकी ३८ हजार ५०० रुपयांचा दंड भरला होता, तर चार हजार रुपयांचा दंड अद्याप बाकी होता. वेगमर्यादेचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी हा दंड आकारण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..Muslim Marriage Act : Aasam सरकारचा मोठा निर्णय, नेमकं काय घडतंय? | Congress | BJP.या भीषण अपघातानंतर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी दुःख व्यक्त केलं आहे. काझीरंगातील दुर्घटनेने मनाला मोठा धक्का बसल्याचं त्यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति त्यांनी संवेदना व्यक्त केल्या. तसेच, जखमींना तातडीने उत्तम वैद्यकीय उपचार मिळावेत, याला सरकारचं प्राधान्य असल्याचं सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.