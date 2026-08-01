देश

शंभर लोकांना घेऊन अरविंद केजरीवाल पंतप्रधानांच्या घरावर जाणार; 'आप'ने उचलला नवीनच मुद्दा, अडीच लाख स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन

Kejriwal Escalates Fuel Protest: या निषेध मोर्चादरम्यान केजरीवाल पंतप्रधानांना २ लाख ६० हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांच्या ऑनलाइन स्वाक्षऱ्यांची प्रिंटआउट कॉपी वैयक्तिकरित्या सोपवणार आहेत.
Kejriwal PM residence march

Kejriwal PM residence march

esakal

संतोष कानडे
Updated on

AAP Chief to March on PM Modi's Residence Over E20 Petrol Policy

नीट पेपरफुटीप्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाल्यानंतर आता विरोधक E20 पेट्रोलचा मुद्दा घेऊन रणकंदन करणार असल्याचं दिसून येतंय. आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करण्याची घोषणाच केलीय.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Arvind Kejriwal
Nitin Gadkari
aap
E20 petrol controversy