शंभर लोकांना घेऊन अरविंद केजरीवाल पंतप्रधानांच्या घरावर जाणार; 'आप'ने उचलला नवीनच मुद्दा, अडीच लाख स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन

AAP Chief to March on PM Modi's Residence Over E20 Petrol Policyनीट पेपरफुटीप्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाल्यानंतर आता विरोधक E20 पेट्रोलचा मुद्दा घेऊन रणकंदन करणार असल्याचं दिसून येतंय. आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करण्याची घोषणाच केलीय..शनिवारी नवी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लब येथे आयोजित 'नॅशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20' या कार्यक्रमादरम्यान केजरीवाल यांनी एका मोठ्या आंदोलनाची घोषणा केली. येत्या ४ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ वाजता १०० जणांच्या पथकासह ते थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाकडे पायी मार्च करणार आहेत..Pune Haveli Infrastructure Update: हडपसर–यवत, विमाननगर–शिरूर उन्नत मार्गामुळे होणारी कोंडी टाळण्यासाठी अंतर्गत रस्ते रुंदीकरणाचा प्रस्ताव; आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांचा पुढाकार.ऑनलाइन स्वाक्षऱ्यांची मोहीमया निषेध मोर्चादरम्यान केजरीवाल पंतप्रधानांना २ लाख ६० हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांच्या ऑनलाइन स्वाक्षऱ्यांची प्रिंटआउट कॉपी वैयक्तिकरित्या सोपवणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या धोरणाविरोधात जनतेने या ऑनलाइन याचिकेवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या मार्चसाठी मोठी गर्दी जमवण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत केजरीवाल म्हणाले, "मी माझ्यासोबत फक्त अशाच १०० धाडसी लोकांना घेऊन जाईन जे पोलिसांच्या लाठीचार्जला किंवा कारवाईला घाबरत नाहीत"..केजरीवालांच्या तीन प्रमुख मागण्यापेट्रोल पंपांवर वाहनधारकांना १०० टक्के शुद्ध पेट्रोल भरायचे की E20 मिश्रित पेट्रोल, हे निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असावे. इथेनॉलचे कॅलरी मूल्य कमी असल्याने मिळणारे मायलेज घटते. हा गणिती फरक लक्षात घेऊन E20 मिश्रित पेट्रोलची किंमत शुद्ध पेट्रोलपेक्षा कमी असायला हवी. सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोलची विक्री प्रति लिटर ८४ रुपयांपेक्षा कमी दराने करण्यात यावी..Pune Water Cuts: धरणे शंभर टक्के भरली, तरीही पाणी कपात का? मनसेची आयुक्तांकडे कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी.दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांनी थेट आरोप केला की, भारत-अमेरिका व्यापार करारांतर्गत भारताला पुढील ५ वर्षांत १०० अब्ज डॉलर्सचा अमेरिकन माल खरेदी करायचा आहे. अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा इथेनॉल उत्पादक असल्याने तिथून आयात पाच पटीने वाढवून भारतामध्ये अमेरिकन इथेनॉल खपवले जात आहे. अमेरिका आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांना खुश करण्यासाठी हे हानिकारक धोरण भारतीय नागरिकांवर जबरदस्तीने लादले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.