आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना ज्या बंगल्यात राहत होते, ती वास्तू दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना दाखविली. आता लवकरच सर्वसामान्यांना देखील तो पाहता येणार असल्याचे दिल्ली सरकारचे मंत्री प्रवेश वर्मा यांनी सांगितले. केजरीवाल राहत असलेल्या बंगल्याला भाजपच्या नेत्यांनी ‘शीशमहल’ असे नाव दिले होते..या बंगल्यातील सामान व सजावटीवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आल्याचा आरोप भाजपने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केला होता. भाजपची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी या बंगल्यात राहण्यास नकार दिला होता.उधळपट्टी५.४७ लाख सोफासेट, ११.५६ लाख झुंबर, ५.५८ लाख खुर्च्या, ६.७९ लाख टेबल, ५.६९ लाख पडदे, ५५.८३ कोटी नूतनीकरणाचा खर्च.प्रसाधनगृहावर लाखोंचा खर्चकेजरीवाल हे मुख्यमंत्री असताना उत्तर दिल्लीतील फ्लॅगस्टफ मार्गावरील सहा क्रमांकाच्या बंगल्यात राहत होते. या बंगल्यातील एका छोट्या प्रसाधनगृहावर ५.८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. शिवाय ४१ लाख रुपयांचा दिवाणखाणा, स्वयंपाकघरातील सामान हालविण्यासाठी सात लाख रुपये खर्चून बांधलेले डम्बवेटर व इतर सामग्री दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना दाखविली. पंजाब निवडणुकीमुळे केजरीवालांचे २०१५ ते २०२४ कालावधीत या बंगल्यामध्ये वास्तव्य होते. .मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी हा बंगला रिकामा केला होता. पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला पंजाबची विधानसभा निवडणूक होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शीशमहलचा मुद्दा चव्हाट्यावर आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.जनतेचा पैसा कोठे खर्च झाला आहे? हे सर्वांना कळावे, यासाठी लवकरच शीशमहल सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्यात येईल. केजरीवाल यांची तुलना दरोडेखोर रेहमान याच्याशी करता येईल. - प्रवेश वर्मा, मंत्री भाजप नेतेकेजरीवाल यांचा भ्रष्टाचार आणि लुटीचा खेळ जनतेसमोर आला आहे. दिल्लीतील जनता कोरोना महासाथीचा सामना करत असताना ‘आप’च्या लोकांनी लूटमार केली. ज्या व्यक्तीने एका खोलीत राहू, असा दावा केला होता, त्याचे कारनामे समोर आले आहेत. - कपिल मिश्रा, मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.