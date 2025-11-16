स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपनं डावललं, RSS च्या स्वयंसेवकाने संपवलं जीवन...

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी भाजपाचे तिकीट न मिळाल्यामुळे नाराज झालेल्या RSS कार्यकर्त्याने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केरळमधील त्रिक्कण्णपुरम येथील रहिवासी आनंद के. थंपी यांचा मृतदेह शनिवारी दुपारच्या सुमारास त्यांच्या घराजवळील शेडमध्ये लटकलेल्या अवस्थेत आढळला..थंपी यांना तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेच्या त्रिक्कण्णपुरम वॉर्डमधून भाजपाकडून उमेदवारी मागितली होती. मात्र, भाजपाने जाहीर केलेल्या उमेदवारांच्या यादीत त्यांचे नाव नव्हतं. त्यामुळे ते व्यथित झाले. यादीत नाव नसल्याचे समजताच त्यांनी सोशल मीडियावर अपक्ष म्हणून निवडणूक लढण्याची घोषणा केली. तसेच आपल्या मित्रांना याबाबत माहिती दिली..BJP Leader Death : निवडणुकीपूर्वी संभाजीनगरमध्ये खळबळ! भाजप नेत्याचा मृतदेह आढळला, दोन दिवसांपासून होते बेपत्ता.थंपी यांनी व्हाट्अॅपवर मित्रांना मेसेज पाठवत संघ आणि भाजपा नेत्यांविरोधात गंभीर आरोप केले. इतकच नाही तर ‘आपल्याला आता जगण्याची इच्छा नाही’ असंही त्यांनी म्हटलं. स्थानिक नेत्याचे वाळू माफियाशी असलेल्या संबंधांमुळे आपल्याला तिकीट नाकारण्यात आलं, असा आरोपही त्यांनी केली. अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याची घोषणा केल्यानंतर काही मित्रांनी आपल्यापासून अंतर ठेवायला सुरुवात केली, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली..मित्रांना मेसेज केल्यानंतर थंपी यांनी घराच्या बाजुला असलेल्या शेडमध्ये गळफास घेत आयुष्य संपवलं. याची माहिती मिळताच स्थानिकांनी पोलिसांना फोन केला. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचत त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. या प्रकरणी आता पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..Ravi Kishan Death Threat : ‘’चार दिवसांत बिहारला आलात की …’’ म्हणत, रवी किशन यांना जीवे मारण्याची धमकी! .दरम्यान, भाजपाकडूनही यासंदर्भात प्रतिक्रिया देण्यात आली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनी या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. पक्षांतर्गत तपास करण्याचेही आदेश दिले आहेत. तिकीट न मिळाल्यामुळेच आत्महत्या केली असा निष्कर्ष काढणे योग्य नसून तपासात कारण स्पष्ट होईल, असं ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.