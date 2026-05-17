Kerala Cabinet: मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीआधीच केरळ मंत्रिमंडळाची घोषणा! काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांना संधी; कुणावर कोणती जबाबदारी?

केरळचे भावी मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी रविवारी त्यांच्या शपथविधी सोहळ्यापूर्वी आपल्या मंत्र्यांची नावे जाहीर केली. हे सर्व मंत्री मुख्यमंत्री सतीशन यांच्यासोबत शपथ घेतील. नवीन मंत्रिमंडळात काँग्रेसच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांचा समावेश असेल. ज्यांची नावे जाहीर झाली आहेत. त्यांमध्ये रमेश चेन्नीथला, के. मुरलीधरन आणि केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीचे प्रमुख सनी जोसेफ यांचा समावेश आहे. .तिरुवनचूर राधाकृष्णन यांची केरळच्या नवीन मंत्रिमंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या घोषणेसोबतच, युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटने विधानसभेतील प्रमुख पदेही निश्चित केली आहेत. ज्येष्ठ आमदार तिरुवनचूर राधाकृष्णन यांची केरळ विधानसभेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली असून शनिमोल उस्मान उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. मंत्रिमंडळात आययूएमएलच्या पाच आमदारांचाही समावेश असेल. .घोषणेनंतर बोलताना सतीशन यांनी सांगितले की, आघाडीच्या नेत्यांशी चर्चा करून आणि सामाजिक व प्रादेशिक प्रतिनिधित्वाचा विचार करून मंत्रिमंडळाची यादी तयार करण्यात आली आहे. काँग्रेसने ६३ जागा जिंकल्या असूनही अनेक सक्षम नेत्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही, ज्याला त्यांनी केरळमधील पक्षाच्या सर्वात मोठ्या विजयांपैकी एक म्हटले. .खातेवाटपाबाबतची चर्चाही पूर्ण झाली आहे. खातेवाटपाबाबत आघाडीतील भागीदारांमधील वाटाघाटी जवळपास पूर्ण झाल्या आहेत, असेही सतीश यांनी सांगितले. अंतिम मंजुरीपूर्वी केवळ काही किरकोळ बदल बाकी आहेत. आता मंत्र्यांची अधिकृत यादी राज्यपालांना सादर केली जाईल. औपचारिक मंजुरी मिळाल्यानंतरच ती शासकीय राजपत्राद्वारे अधिसूचित केली जाईल. समर्थकांच्या मते, हा जनादेश लोकांच्या बदलाच्या तीव्र इच्छेचे प्रतीक आहे. .काँग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले की, या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी काँग्रेसशासित आणि शेजारील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी वद्रा आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह पक्षाचे ज्येष्ठ नेतेही शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. सर्व १४० आमदारांनाही आमंत्रित करण्यात आले आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..काँग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले की, त्यांना आधीच आमंत्रित करण्यात आले असून रविवारी त्यांच्या उपस्थितीची पुष्टी होण्याची शक्यता आहे. २०२६ च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफने १४० पैकी १०२ जागा जिंकल्या. गेल्या १० वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या एलडीएफला केवळ ३५ जागा जिंकून पराभव पत्करावा लागला. भाजपने तीन जागा जिंकून चांगली कामगिरी केली.