राज्यातून गरिबी संपली, एकही माणूस सापडणार नाही; मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केली घोषणा

साक्षरतेबाबत केरळ राज्य नेहमीच चर्चेत असतं. आता सध्या राज्यात गरीबी दूर करण्यासाठी सुरू असलेल्या हालचालींची चर्चा देशात होत आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी शनिवारी राज्याच्या विधानसभेत केरळमध्ये गरीबी संपुष्टात आणल्याची घोषणा केली. एलडीएफ सरकारने दावा केला की, गरीबी संपुष्टात आलेलं केरळ देशातलं पहिलं राज्य आहे. राज्य स्थापना दिनाच्या निमित्ताने आयोजित विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी ही घोषणा केलीय..२०२१ मध्ये दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. या अंतर्गत राज्य सरकारने ६४ हजार अत्यंत गरीब कुटुंबांची नोंद केली होती. या कुटुंबांना चार वर्षे चालणाऱ्या योजनेंतर्गत घर, अन्न, आरोग्य आणि उपजिविकेसाठी आवश्यक मदत करण्यात आली होती..मंत्री एमबी राजेश यांनी सांगितलं की, नीति आयोगाच्या अभ्यासात आढळलं होतं की, केरळची गरीबी देशात सर्वात कमी ०.७ टक्के इतकी आहे. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून ६४ हजार ६ कुटुंबांतील १ लाख ३ हजार ९९ व्यक्ती अत्यंत गरीब असल्याचं आढळलं. त्यांना या योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात आलं..राज ठाकरेंचा 'फर्स्ट क्लास' प्रवास! लोकलमध्ये गर्दीच्या वेळेतही मिळाली विंडो सीट, मनसेच्या ७ जणांना बसायलाही जागा.विरोधी पक्षाने मात्र केरळ राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. सरकारचा दावा हा निव्वळ फसवणूक असल्याचं म्हणत विरोधकांनी सभागृहातून वॉकआऊट केलं. विरोधी पक्षनेते व्हीडी सतीशन म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांचं विधान हे संसदेच्या नियमाचं उल्लंघन आहे. विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री पिनराई विजयन म्हणाले की, युडीएफचे फसवणूक म्हणतायत ते त्यांच्या स्वत:च्या वागण्याबद्दलच बोलतायत. आम्ही तेच केलं जे आम्ही सांगितलं होतं..