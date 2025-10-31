Crime: मोकळ्या केसांना राख लाव अन्...; पतीच्या विचित्र कृत्याला पत्नीचा विरोध, रागाच्या भरात महिलेवर उकळती फिशकरी ओतली

केरळमधील कोल्लम जिल्ह्यातील वैक्कल भागात एका पतीने आपल्या पत्नीच्या चेहऱ्यावर गरम माशांची करी फेकली. कारण ते इतके विचित्र होते की ऐकून तुम्हालाही धक्का बसेल. बुधवारी सकाळी १० वाजताच्या सुमारास चदयमंगलम पोलीस स्टेशन परिसरात ही घटना घडली. पीडितेचे नाव रेजिला गफूर आहे आणि आरोपी पतीचे नाव साजीर आहे, जो सध्या फरार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, त्या दिवशी साजीरने रेजिलाला केस मोकळे ठेवून त्याच्यासमोर बसण्यास सांगितले. त्यानंतर त्याने तिला "दुष्ट आत्म्यापासून" वाचण्यासाठी तिच्या केसांना राख लावण्यास सांगितले. त्याने एका साधूने दिलेला लॉकेट तिच्या गळ्यात बांधण्याचा सल्ला दिला. जेव्हा रेजिलाने नकार दिला तेव्हा साजीर संतापला. रागाच्या भरात त्याने स्वयंपाकघरातून उकळती फिशकरी उचलली आणि तिच्या तोंडावर फेकली..POCSO Crime : नात्याला काळिमा फासणारं कृत्य! चुलत भावाने १७ वर्षांच्या बहिणीवर केला लैंगिक अत्याचार, ती झोपली असतानाच त्यानं....हा हल्ला इतका अचानक होता की रेजिला स्तब्ध झाली. तिच्या वेदनेच्या किंकाळ्या ऐकून शेजारी घरी धावले. त्यांनी तिला ताबडतोब स्थानिक रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, रेजिलाचा चेहरा आणि मान गंभीर भाजली आहे. परंतु ती आता धोक्याबाहेर आहे. तपासात असे दिसून आले की, सजीरला बऱ्याच काळापासून असा भ्रम होता की त्याची पत्नी एखाद्या अदृश्य शक्तीच्या प्रभावाखाली आहे. .तो तिच्या वागण्याला काळ्या जादूशी जोडत असे आणि वारंवार तिच्यावर संशय घेत असे. त्याने तिला अनेक वेळा मारहाणही केली होती. काही महिन्यांपूर्वी रजिलाने याबद्दल पोलीस तक्रार दाखल केल्याचे समोर आले. त्यानंतर पोलिसांनी सजीरला इशारा दिला आणि त्याला सोडून दिले. त्यानंतर, तो एका स्थानिक गुरुकडे जाऊ लागला जो भूतविद्या आणि जादूटोणा करण्याचा दावा करत होता..गावकऱ्यांनो या अन् मोफत दारु घेऊन जा...! स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीपूर्वी उमेदवाराची मंदिराच्या लाऊड स्पीकरवरून घोषणा.रेजिला म्हणाली की, तिचा नवरा गुरूच्या मार्गदर्शनाखाली घरी विचित्र कृत्ये करायचा. तो राख लावण्याचा, लॉकेट घालण्याचा आणि ताबीज बांधण्याचा आग्रह धरायचा. कधीकधी तो तिला आणि त्यांच्या मुलाला मारहाणही करायचा. पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ११८(१) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. जो शारीरिक हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने धोकादायक मार्गांशी संबंधित आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी शोध मोहीम सुरू आहे. सध्या तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.