Crime: मोकळ्या केसांना राख लाव अन्...; पतीच्या विचित्र कृत्याला पत्नीचा विरोध, रागाच्या भरात महिलेवर उकळती फिशकरी ओतली

Kerala Crime News: केरळमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पती त्याच्या पत्नीवर संशय घेत होता. यानंतर तो तिच्यावर काळी जादू करत होता. याला पत्नीने विरोध केला. यानंतर त्याने धक्कादायक कृत्य केले आहे.
Vrushal Karmarkar
केरळमधील कोल्लम जिल्ह्यातील वैक्कल भागात एका पतीने आपल्या पत्नीच्या चेहऱ्यावर गरम माशांची करी फेकली. कारण ते इतके विचित्र होते की ऐकून तुम्हालाही धक्का बसेल. बुधवारी सकाळी १० वाजताच्या सुमारास चदयमंगलम पोलीस स्टेशन परिसरात ही घटना घडली. पीडितेचे नाव रेजिला गफूर आहे आणि आरोपी पतीचे नाव साजीर आहे, जो सध्या फरार आहे.

