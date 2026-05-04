Kerala Election 2026 Results : केरळमध्ये १० वर्षांनंतर सत्तांतर, आता मुख्यमंत्री कोण होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष; 'ही' २ नावे चर्चेत

आज केरळच्या राजकारणात आज इतिहास घडला आहे. निवडणूक निकालांनी हे स्पष्ट केले आहे की, केरळच्या जनतेने बदलाच्या बाजूने मतदान केले आहे. सध्याचे कल हे दर्शवतात की, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDF (संयुक्त लोकशाही आघाडी) ने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. आता सर्वात मोठी उत्सुकता आहे की: मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची कोण भूषवणार? व्ही.डी. सतीशन् विजयी होणार, की दिल्लीतील एखादी दिग्गज व्यक्ती केरळच्या प्रशासनाची सूत्रे हाती घेणार? यावर चर्चा सुरु झाली आहे. .ताज्या माहितीनुसार, युडीएफने १०० जागांचा टप्पा ओलांडला आहे,यावरून हे निश्चित झाले आहे की, पुढील पाच वर्षे केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार सत्तेवर असेल. या प्रचंड विजयामागील मध्यवर्ती चेहरा किंबहुना या विजयाचा नायक म्हणून व्ही.डी. सतीशन् हे समोर आले आहेत. विरोधी पक्षनेते म्हणून आपल्या भूमिकेत, त्यांनी जनतेच्या प्रश्नांना खंबीरपणे वाचा फोडली आणि रस्त्यांपासून ते थेट विधानसभेपर्यंत हे मुद्दे प्रभावीपणे मांडले. राजकीय वर्तुळात सध्या या चर्चांना उधाण आले आहे की, सतीशन् यांची 'निर्मळ प्रतिमा' आणि आघाडीतील घटक पक्षांशी असलेले त्यांचे उत्कृष्ट संबंध, यामुळे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत ते सर्वात आघाडीवर आहेत..तर दुसरीकडे केरळच्या राजकारणाच्या गुंतागुंतीच्या समीकरणांमध्ये, के.सी. वेणुगोपाल यांचे नाव नेहमीच तीव्र चर्चेचा विषय बनून राहते. राहुल गांधींच्या सर्वात विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी एक म्हणून असलेल्या त्यांच्या स्थानामुळे, दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठी त्यांना केरळमध्ये पाठवून नेतृत्वाची धुरा सोपवण्याचा विचार नक्कीच करू शकतात. पण, स्थानिक पातळीवर, सतीशन् आणि रमेश चेन्निथला यांचा प्रभाव आणि पकड अत्यंत मजबूत आहे. आता हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल की, काँग्रेसचे 'हाय कमांड' स्थानिक लोकप्रियतेला प्राधान्य देते, की दिल्लीत मिळवलेल्या अनुभवाला?.गुगल ट्रेंड्स आणि जनतेची पसंती सध्या #KeralaElection2026 आणि #VDSatheesan हे हॅशटॅग्ज विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर आणि Google Trends वर 'ट्रेंड' होत आहेत. केरळमधील सुशिक्षित आणि सामाजिक भान असलेला मतदारवर्ग या वेळी अशा मुख्यमंत्र्याच्या शोधात आहे, जो राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि युवकांच्या रोजगारावर लक्ष केंद्रित करेल. सध्याचे कल (trends) हे स्पष्टपणे दर्शवतात की, एलडीएफ च्या १० वर्षांच्या राजवटीनंतर, जनतेने आता एका नव्या चेहऱ्यावर आणि नव्या ऊर्जेवर आपला विश्वास दर्शवला आहे..Premium|Five State Assembly Elections 2026 : तमिळनाडू ते पश्चिम बंगाल; विधानसभा निवडणुकांमुळे राजकीय समीकरणे बदलणार.शपथविधीसाठी शुभ मुहूर्त पंचांग आणि ज्योतिषीय गणनांनुसार, केरळमधील नव्या सरकारचा शपथविधी समारंभ ८ मे ते १२ मे या कालावधीत होण्याची शक्यता आहे. हा कालावधी 'स्थिर लग्ना'मध्ये (Fixed Ascendant) येतो; याचा अर्थ असा की, जो कोणी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेईल, त्याचे सरकार आपला पूर्ण कार्यकाळ यशस्वीपणे पूर्ण करेल हे निश्चित आहे. आज संध्याकाळी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची (CLP) बैठक नियोजित आहे, ज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या नावाबाबतचा अंतिम निर्णय निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे.