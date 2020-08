केरळ विमान दुर्घटना : पायलट कॅप्टन दीपक साठे यांच्यासह 14 जणांचा मृत्यू

कोझिकोड - केरळ (kerala) विमान दुर्घटनेत १४ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तसंच मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती असून 15 जण गंभीर तर 123 जण जखमी झाले आहेत. भारतीय हवाई दलातील माजी निवृत्त अधिकारी आणि एअर इंडियाचे (Air India) पायलट कॅप्टन दिपक वसंत साठे (deepak Sathe) यांचाही या दुर्घटनेत मृत्यू झाला आहे. दुबईतून केरळला आलेल्या एअर इंडियाचे विमान क्रॅश झाले. केरळमधील कोझिकोड (Kozikode) इंटरनॅशनल एअरपोर्टवर लँडिंगवेळी ही दुर्घटना घडली. या विमानातून 191 जण प्रवास करत होते. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनने या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कॅप्टन दीपक वसंत साठे हे हवाई दलातील माजी अधिकारी होते. 1981 पासून 2003 पर्यंत त्यांनी 22 वर्षे हवाई दलात सेवा बजावली होती. निवृत्त झाल्यानंतर ते व्यावसायिक विमान उड्डाण करायचे. भारतीय हवाई दलातील पायलट होते. तसंच बोइंग 737 सारख्या विमान उड्डाणांचा त्यांना अनुभव होता.

Heartbreaking. Capt Deepak Sathe was a former Air Force Pilot and also flew through Airbus 310 for air India before moving to air India express on the 737. Sathe won sword of honour at the AFA and was accomplished fighter pilot,he was HAL test pilot too. pic.twitter.com/z4kTnGugRN

— Anisha Dutta (@A2D2_) August 7, 2020