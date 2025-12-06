ना भूकंप, ना पाऊस... तरी खचला राष्ट्रीय महामार्ग, स्कूलबससह अनेक गाड्या अडकल्या

केरळमधील कोल्लम जिल्ह्यात पुन्हा एकदा राष्ट्रीय महामार्ग एनएच ६६ वर भीषण दुर्घटना घडलीय. कोट्टियम मैलाक्कड जवळ रस्त्याच्या बांधकामावेळी बांधण्यात आलेली रिटेनिंग भिंत अचानक कोसळली. यामुळे रस्ताही खचला असून मोठ्या भेगा पडल्या आहेत. या दुर्घटनेमुळे अनेक वाहनं अडकून पडली. यात स्कूलबसचासुद्धा समावेश होता. रस्ता खचल्यानंतर परिसरात मोठी वाहतूक कोंडीही झाली होती..अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही दुर्घटना एनएच ६६च्या रुंदीकरणाच्या कामावेळी झाली. कोल्लम जिल्ह्यात दळणवळण आणि आर्थिक विकासासाठी हा एक महत्त्वाचा रस्ते प्रकल्प आहे. दुर्घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन आणि रस्ते विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. गाड्यांमध्ये अडकलेल्यांची सुटका करण्यात आलीय. आता अडकलेली वाहनं आणि ढिगारा हटवण्याचं काम सुरू आहे..मनसेच्या पदाधिकाऱ्याला मारहाण, भाजप आमदाराची मागायला लावली माफी; व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानं खळबळ.घटनास्थळी पोहोचलेल्या अधिकाऱ्यांनी रस्त्याची पाहणी केली. दुर्घटनेचा आढावा घेतल्यानंतर रस्त्यावरून सुरक्षित वाहतूक व्हावी यासाठी तात्काळ पावले उचलली जातील असं सांगितलं. घटनास्थळी चौकशी केली जाईल. बांधकामात बेजबाबदारपणा किंवा जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल..एनएच ६६ वर घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. एनएच ६६चे काम करणाऱ्या प्राधिकरणाने सांगितलं की, या दुर्घटनेमुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. लवकरात लवकर हे काम होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.