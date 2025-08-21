देश

School Blast: शाळेबाहेर स्फोटके! विद्यार्थ्याने फेकताच भीषण स्फोट, महिला आणि विद्यार्थी जखमी

Kerala School Blast News: केरळमधील पलक्कड जिल्ह्यातील वडकंठारा येथील एका शाळेच्या कॅम्पसबाहेर सापडलेले स्फोटके धोकादायक स्वरूपाचे असल्याची पुष्टी झाली आहे.
Kerala School Blast
Kerala School Blast ESakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

केरळमधील पलक्कड जिल्ह्यातील वडकंथरा येथील एका शाळेच्या कॅम्पसबाहेर बुधवारी धोकादायक स्फोटके जप्त करण्यात आली. पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये ही स्फोटके अत्यंत धोकादायक असल्याचे पुष्टी करण्यात आली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, बुधवारी संध्याकाळी एका विद्यार्थ्याने स्फोटकांपैकी एक उपकरण फेकले. ज्याचा वापर रानडुकरांना मारण्यासाठी केला जात असल्याचा संशय होता. त्यामुळे स्फोट झाला. यात विद्यार्थी आणि जवळच असलेल्या एका वृद्ध महिलेला किरकोळ दुखापत झाली.

Loading content, please wait...
Kerala
Crime News
school
bomb blast
blast
explosion
Explosives Seized

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com