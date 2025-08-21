School Blast: शाळेबाहेर स्फोटके! विद्यार्थ्याने फेकताच भीषण स्फोट, महिला आणि विद्यार्थी जखमी

केरळमधील पलक्कड जिल्ह्यातील वडकंथरा येथील एका शाळेच्या कॅम्पसबाहेर बुधवारी धोकादायक स्फोटके जप्त करण्यात आली. पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये ही स्फोटके अत्यंत धोकादायक असल्याचे पुष्टी करण्यात आली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, बुधवारी संध्याकाळी एका विद्यार्थ्याने स्फोटकांपैकी एक उपकरण फेकले. ज्याचा वापर रानडुकरांना मारण्यासाठी केला जात असल्याचा संशय होता. त्यामुळे स्फोट झाला. यात विद्यार्थी आणि जवळच असलेल्या एका वृद्ध महिलेला किरकोळ दुखापत झाली..एफआयआरमध्ये असे म्हटले आहे की, १० वर्षीय नारायणन या विद्यार्थ्याने दुपारी ३.४५ वाजता वडाकंठरा येथील व्यास विद्या पीडोम प्री-प्रायमरी स्कूलच्या गेटजवळ स्फोटके पाहिली. उत्सुकतेने, मुलाने एक स्फोटक जमिनीवर फेकले. ज्याचा मोठा आवाज झाला. त्यात तो आणि जवळच उभ्या असलेल्या ८४ वर्षीय लीला जखमी झाले. शाळेचे अधिकारी आणि रहिवासी घटनास्थळी धावले आणि पोलिसांना बोलावले. ज्यांनी घटनास्थळाची तपासणी केली आणि एका बादलीत आणखी चार स्फोटके आढळली..CA Student Ends Life : २० वर्षीय तरुणाचा धक्कादायक अंत! गळफासाचा प्रयत्न फसला, मग सिलेंडरमध्ये कात्री खुपसून घडवला स्फोट.जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे, असे पोलीस सूत्रांनी सांगितले. पलक्कड उत्तर पोलिसांनी स्फोटक पदार्थ कायद्याच्या कलम 3(अ) (जीवनाला धोका निर्माण करणारा स्फोट), 4(अ) (जीवन आणि मालमत्तेला धोका निर्माण करण्याच्या उद्देशाने स्फोटके बाळगणे) आणि बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्याच्या कलम 75 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे, जो मुलांवरील क्रूरतेशी संबंधित आहे..या प्रकरणातील एफआयआरमध्ये असे म्हटले आहे की, स्फोटके धोकादायक स्वरूपाची होती आणि मानवी जीव धोक्यात घालण्यासाठी त्या ठिकाणी ठेवण्यात आली होती. डीएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील एक पथक या प्रकरणाचा तपास करत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासाचा एक भाग म्हणून, परिसरात बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे जप्त करण्यात आले आहेत आणि शाळेच्या परिसरात स्फोटके पेरणाऱ्या लोकांची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. .सोलापुरात एसीचा भीषण स्फोट; विवाहित महिलेचा होरपळून मृत्यू, आग आटोक्यात आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न, पण....भाजप जिल्हा नेत्यांनी या घटनेमागे मोठे कट असल्याचा आरोप केला आणि सखोल चौकशीची मागणी केली. माकप नेत्यांनी आरोप केला की शाळा व्यवस्थापन आरएसएसशी संबंधित आहे आणि स्वयंसेवकांना परिसरात प्रशिक्षण दिले जाते. काँग्रेसनेही या घटनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.