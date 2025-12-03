देश

ऐकाव ते नवलच! भाजपाने सोनिया गांधींना दिली उमेदवारी...काँग्रेसच्या उमेदवाराविरोधात लढणार निवडणूक

BJP fields Sonia Gandhi in Kerala Panchayat Elections : ही महिला पूर्वी काँग्रेस पक्षात होती. आता तिने भाजपात प्रवेश केला आहे. या निवडणुकीची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे.
महाराष्ट्राप्रमाणेच केरळमध्ये स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकींचा धुराळा उडाला आहे. या निवडणुकीत भाजपाने चक्क सोनिया गांधी नावाच्या महिलेला निवडणुकीचं तिकीट दिलं आहे. ही महिला आता काँग्रेसच्या उमदेवाराविरोधात निवडणूक लढणार आहे. विशेष म्हणजे ही महिला पूर्वी काँग्रेस पक्षात होती. आता तिने भाजपात प्रवेश केला आहे. या निवडणुकीची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे.

