Operation Sindoor : मंदिरात काढली 'ऑपरेशन सिंदूर' ची रांगोळी; आरएसएसच्या २७ स्वयंसेवकांवर गुन्हा दाखल

केरळमधील कोल्लम जिल्ह्यातील पार्थसारथी मंदिरात ओणम उत्सवादरम्यान 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या सन्मानार्थ फुलांची रांगोळी काढल्याबद्दल २७ आरएसएस स्वयंसेवकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मंदिर समितीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे सांगितले आहे. भाजपने या कारवाईचा निषेध केला असून, एफआयआर मागे न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याची धमकी दिली आहे..केरळमधील कोल्लम जिल्ह्यातील एका मंदिरात ओणम उत्सवादरम्यान फुलांच्या रांगोळ्या काढल्याबद्दल २७ संघ स्वयंसेवकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मंदिर समितीने केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे सांगितल्यानंतर या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तथापि, भाजपने पोलिस कारवाईचा निषेध केला आहे. मुथुप्पिलक्कड येथील पार्थसारथी मंदिरात बनवलेली रांगोळी 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या सन्मानार्थ असल्याचा दावा करण्यात आला आहे..मंदिर समितीचे अधिकारी अशोकन सी. यांनी तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या (BNS) कलम २२३ (सार्वजनिक सेवकांनी कायदेशीररित्या जारी केलेल्या आदेशांचे उल्लंघन), १९२ (दंगल घडवण्याच्या उद्देशाने जाणूनबुजून चिथावणी देणे) आणि ३(५) (अनेक व्यक्तींनी केलेले गुन्हेगारी कृत्य) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. .एफआयआरनुसार, मंदिराच्या मुख्य रस्त्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) ध्वजाची फुलांची रांगोळी काढली होती, जी समितीच्या परवानगीशिवाय मंदिर परिसरात 'फ्लेक्स बोर्ड'सह कोणत्याही प्रकारच्या सजावटीवर बंदी घालणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होते. मंदिरापासून ५० मीटर अंतरावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 'फ्लेक्स बोर्ड' देखील लावण्यात आला होता. .मंदिर समितीचे सदस्य मोहनन यांनी पीटीआयला सांगितले की, उत्सवादरम्यान मंदिराजवळ ध्वज लावण्यावरून यापूर्वी अनेक वेळा संघर्ष झाले आहेत. ते म्हणाले, 'असे संघर्ष टाळण्यासाठी, आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, ज्याने २०२३ मध्ये मंदिर परिसराजवळ ध्वजांसह कोणत्याही सजावटीच्या वस्तूंवर बंदी घातली होती.' असे असूनही, आरएसएस स्वयंसेवकांनी मंदिर समितीच्या फुलांच्या रचनेजवळ त्यांच्या ध्वजासह फुलांची रांगोळी काढली आणि फुलांनी 'ऑपरेशन सिंदूर' लिहिले, असे ते म्हणाले. .अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत असल्याने आणि त्यामुळे संघर्ष होऊ शकला असता, म्हणून आम्ही तक्रार दाखल केली. "आम्ही ऑपरेशन सिंदूरचा पूर्ण आदर करतो, पण आरोपी जे दाखवत आहेत ते तसे नाही." दरम्यान भाजपने पोलिसांवर निशाणा साधला आणि या प्रकरणाला "धक्कादायक" म्हटले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर केरळ जमात-ए-इस्लामीचे राज्य आहे की पाकिस्तानचे? असा सवाल केला आहे..चंद्रशेखर म्हणाले की जर एफआयआर त्वरित मागे घेतला गेला नाही तर पक्ष न्यायालयात जाईल. ते म्हणाले, 'देशात पहिल्यांदाच फुलांची रांगोळी काढल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ओणम हा मल्याळी लोकांचा सण आहे. 'ऑपरेशन सिंदूर' लिहिल्याबद्दल कायदेशीर कारवाई करून सरकार काय साध्य करू इच्छित आहे?' चंद्रशेखर यांच्या मते, 'ऑपरेशन सिंदूर' हे सशस्त्र दलांच्या ताकदीचे आणि शौर्याचे प्रतीक आहे आणि कायदेशीर कारवाईद्वारे त्याला लक्ष्य करणे हे देशाचे रक्षण करणाऱ्या प्रत्येक सैनिकाचा 'अपमान' आहे..FAQs१. गुन्हा नेमका कोणत्या कारणामुळे दाखल झाला?👉 उच्च न्यायालयाने मंदिर परिसरात ध्वज, फ्लेक्स बोर्ड किंवा सजावटीवर बंदी घातली होती, जी मोडून फुलांची रांगोळी व फ्लेक्स बोर्ड लावण्यात आला.२. किती लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला?👉 एकूण २७ आरएसएस स्वयंसेवकांविरुद्ध एफआयआर दाखल झाला.३. कोणत्या कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला आहे?👉 भारतीय दंड संहितेच्या (BNS) कलम २२३, १९२ आणि ३(५) अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे.४. भाजपची भूमिका काय आहे?👉 भाजपने या प्रकरणाला धक्कादायक म्हटले असून एफआयआर मागे न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याची भूमिका जाहीर केली.५. 'ऑपरेशन सिंदूर' म्हणजे काय?👉 हे भारतीय सशस्त्र दलांच्या शौर्य आणि ताकदीचे प्रतीक मानले जाते..