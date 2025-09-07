देश

Operation Sindoor : मंदिरात काढली 'ऑपरेशन सिंदूर' ची रांगोळी; आरएसएसच्या २७ स्वयंसेवकांवर गुन्हा दाखल

Kerala Temple controversy : दरम्यान भाजपने पोलिसांवर निशाणा साधला आणि या प्रकरणाला "धक्कादायक" म्हटले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर केरळ जमात-ए-इस्लामीचे राज्य आहे की पाकिस्तानचे? असा सवाल केला आहे.
Operation Sindoor : मंदिरात काढली 'ऑपरेशन सिंदूर' ची रांगोळी; आरएसएसच्या २७ स्वयंसेवकांवर गुन्हा दाखल
Yashwant Kshirsagar
Updated on
Summary

केरळमधील कोल्लम जिल्ह्यातील पार्थसारथी मंदिरात ओणम उत्सवादरम्यान 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या सन्मानार्थ फुलांची रांगोळी काढल्याबद्दल २७ आरएसएस स्वयंसेवकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मंदिर समितीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे सांगितले आहे. भाजपने या कारवाईचा निषेध केला असून, एफआयआर मागे न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याची धमकी दिली आहे.

केरळमधील कोल्लम जिल्ह्यातील एका मंदिरात ओणम उत्सवादरम्यान फुलांच्या रांगोळ्या काढल्याबद्दल २७ संघ स्वयंसेवकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मंदिर समितीने केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे सांगितल्यानंतर या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तथापि, भाजपने पोलिस कारवाईचा निषेध केला आहे. मुथुप्पिलक्कड येथील पार्थसारथी मंदिरात बनवलेली रांगोळी 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या सन्मानार्थ असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Kerala
RSS
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com