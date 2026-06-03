खान सर यांच्या कोचिंग सेंटरबाहेर गोळीबार, ८ ते १० राउंड फायर; सुरक्षा रक्षक जखमी, कुणी केला हल्ला?

खान सर यांच्या कोचिंग सेंटरबाहेर गोळीबार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मंगळवारी रात्री उशिरा हा प्रकार घडल्याचे सांगितले जात आहे. या गोळीबारात सुरक्षा रक्षक गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर जवळच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर खान सर यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत प्रतिस्पर्धी कोचिंग संस्थांवर गंभीर आरोप केले आहेत. तसेच, गोळीबाराच्या वेळी आपण घटनास्थळी उपस्थित असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे..खान सर म्हणाले, "गोळीबार झाला तेव्हा मी तिथेच होतो. मी स्वतः ८ ते १० राउंड फायरिंग होताना पाहिली. या घटनेत आमचा सुरक्षा रक्षक जखमी झाला आहे." पुढे बोलताना त्यांनी आरोप केला की, "या घटनेमागे काही प्रतिस्पर्धी कोचिंग संस्थांचा हात आहे. मी अत्यंत कमी शुल्कात विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतो, हे काही कोचिंग संस्थांना खटकत आहे. तसेच, आमच्या संस्थेतून इतक्या मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी यशस्वी कसे होतात, याचीही त्यांना अडचण आहे.".Suvendu Adhikari PA Murder : सुवेंदू अधिकारी यांच्या स्वीय सहाय्यकाची गोळ्या झाडून हत्या; तृणमूल काँग्रेसची सोशल मीडिया पोस्ट चर्चेत.ते पुढे म्हणाले, "बिहार पोलीस भरती परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला होता. आमच्या संस्थेतील हजारो विद्यार्थी पात्र ठरले. त्यानंतर काही समाजकंटकांनी आम्हाला धमकावण्यास सुरुवात केली. सुरक्षा रक्षकांनाही मारहाण करण्यात आली. हे लोक काही कोचिंग संस्थांशी संबंधित असल्याचा संशय आहे.".Nagpur Firing : राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुख्यालय परिसराजवळ मध्यरात्री गोळीबार, सहा जण बाईकवर आले अन्....दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करण्यात येत असून प्रत्यक्षदर्शींची चौकशीही सुरू आहे. या प्रकरणातील आरोपी किंवा गोळीबारामागील नेमके कारण याबाबत पोलिसांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.