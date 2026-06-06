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Khan Sir Patna Controversy: पोलिसांनी रात्रभर घेतला शोध, खान सर पळत राहिले; कोचिंग गुरूला अटक होणार? की न्यायालयात आत्मसमर्पण?

Police Intensify Search for Khan Sir After FIR in Alleged Firing Case : व्हायरल व्हिडिओ, अंगरक्षकांची कबुली आणि विद्यार्थ्यांची गर्दी; पाटणा पोलिसांचा मोर्चा ‘खान ग्लोबल स्टडीज’कडे, अटकेच्या शक्यतेने तणाव
Khan Sir

Khan Sir

esakal

Sandip Kapde
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बिहारमधील देशभरात प्रसिद्ध असलेले कोचिंग शिक्षक फैसल खान, उर्फ खान सर, यांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी केलेल्या गोळीबाराच्या प्रकरणात हत्येचा प्रयत्न आणि शस्त्र कायद्याच्या आरोपाखाली त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी खान सरांच्या अटकेची प्रक्रिया वेगवान केली असून, त्यांचा ठावठिकाणा अद्याप समजू शकलेला नाही.

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