Khan Sir Patna Controversy: पोलिसांनी रात्रभर घेतला शोध, खान सर पळत राहिले; कोचिंग गुरूला अटक होणार? की न्यायालयात आत्मसमर्पण?

बिहारमधील देशभरात प्रसिद्ध असलेले कोचिंग शिक्षक फैसल खान, उर्फ खान सर, यांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी केलेल्या गोळीबाराच्या प्रकरणात हत्येचा प्रयत्न आणि शस्त्र कायद्याच्या आरोपाखाली त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी खान सरांच्या अटकेची प्रक्रिया वेगवान केली असून, त्यांचा ठावठिकाणा अद्याप समजू शकलेला नाही..रात्रभर चालला पोलिसांचा शोधपोलिसांनी रात्रभर सतत शोध मोहीम राबवली, मात्र खान सर अद्याप फरारी आहेत. अटक टाळण्यासाठी ते न्यायालयात आत्मसमर्पण करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काल रात्री त्यांना अटक झाल्याच्या अफवा जोरदारपणे पसरल्या होत्या, ज्यामुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले.खान सरांच्या ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ या कोचिंग सेंटरजवळ रात्रभर विद्यार्थ्यांची मोठी गर्दी जमली होती. विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घेता पोलिसांनी सावधगिरीची भूमिका घेतली आहे. परिसरात पोलिस वाहनांची गस्त वाढवण्यात आली असून, सकाळी कोचिंग सेंटरमध्ये सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्यात आली आहे..गोळीबार प्रकरणाला नवे वळणगुरुवारी या घटनेला नाट्यमय वळण मिळाले, जेव्हा खान सरांच्या सुरक्षा रक्षकांनी केलेल्या गोळीबाराचा व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर व्हायरल झाला. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत दोन्ही सुरक्षा रक्षकांना अटक केली. अटक केलेल्या रक्षकांनी खान सरांच्या आदेशानुसार गोळीबार केल्याचे कबूल केले आहे. यानंतर खान सरांविरुद्ध शस्त्र कायद्याच्या तरतुदींसह हत्येचा प्रयत्न केल्याचा आरोप दाखल करण्यात आला.पाटणा पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. पाटणा पोलीस महानिरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली आणि त्यानंतर खान सरांविरुद्ध कारवाई अधिक तीव्र करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामुळे खान सरांना भूमिगत व्हावे लागले..Khan Sir Patna Controversy : कोचिंग सेंटर बाहेर गोळीबाराच्या आरोपावरुन खान सरांचा यु-टर्न; नेमकं काय घडलं? सांगितले सत्य.पोलिस अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरणपाटणाचे एसएसपी कार्तिकेय शर्मा यांनी सांगितले की, व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या व्यक्तींना अटक करून न्यायालयात पाठवण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे ज्यांच्याविरुद्ध दोषारोप सिद्ध होईल, त्यांना अटक केली जाईल. सध्या पोलिस पुरावे गोळा करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अटक केलेल्या सुरक्षा रक्षकांनी स्पष्टपणे खान सरांच्या आदेशाचे पालन केल्याचे सांगितले आहे. याच प्रकारच्या आरोपांखाली ‘ज्ञान बिंदू’ कोचिंगचे संचालक रोशन सर यांनाही पूर्वी तुरुंगात पाठवण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर खान सरांच्या अटकेची शक्यता अधिक दाट आहे..विद्यार्थ्यांमध्ये तणाव, पोलिस सतर्कखान सरांच्या अटकेच्या चर्चेने विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कोचिंग सेंटरबाहेर विद्यार्थ्यांची गर्दी पाहता पोलिसांनी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था केली आहे. खान सर सध्या वकिलांच्या संपर्कात असून कायदेशीर सल्ला घेत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.या प्रकरणामुळे बिहारमधील कोचिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. खान सर लवकरच अटक होणार की ते स्वतः न्यायालयात हजर होऊन बचाव करतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपास पूर्ण होईपर्यंत कारवाई सुरू राहील..Khan Sir Firing Case: गोळीबारप्रकरणी खान सरांनाच अटक होण्याची शक्यता; दोन्ही अंगरक्षकांनी गोळीबाराची दिली कबुली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.