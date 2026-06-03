Khan Sir Patna Controversy : कोचिंग सेंटर बाहेर गोळीबाराच्या आरोपावरुन खान सरांचा यु-टर्न; नेमकं काय घडलं? सांगितले सत्य

बिहारमधील प्रसिद्ध शिक्षक खान सर यांच्या कोचिंग इन्स्टिट्यूटबाहेर काल रात्री घडलेल्या गोळीबाराच्या घटनेला नवा वळण मिळाले आहे. सुरुवातीला गोळीबार झाल्याचा दावा करणारे खान सर यांनी आता आपले विधानवरुन यु-टर्न घेतला आहे. खान सर यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, त्यावेळी वातावरण अत्यंत तणावपूर्ण होते. त्यामुळे नेमके काय घडत आहे, हे त्यांना स्पष्टपणे कळले नाही. त्यांनी आपल्या सुरक्षारक्षकाने दिलेल्या माहितीवरून प्रथम प्रतिक्रिया दिली होती. .खान सरांनी नेमकं काय सांगितले? खान सर म्हणाले, “रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास ऑनलाइन वर्ग सुरू असताना अचानक हल्ला झाला. मी स्वतः ८ ते १० फैरी झाडल्या जात असल्याचे पाहिले. एक सुरक्षा रक्षक जखमी झाला. मात्र, गोंधळाच्या वातावरणामुळे परिस्थिती नीट समजली नाही.” त्यांनी प्रतिस्पर्धी कोचिंग सेंटरच्या मालकावर गंभीर आरोप करताना सांगितले की, दोन दिवसांपूर्वी त्यांना “इन्स्टिट्यूट उद्ध्वस्त करतो” अशी धमकी देण्यात आली होती. हल्लेखोर प्रतिस्पर्धी कोचिंगशी संबंधित असल्याचा दावा सुरक्षा रक्षकानेही केला आहे. .पोलिसांचा दावा दरम्यान, पाटणा पोलिसांनी मात्र गोळीबाराची कोणतीही घटना घडल्याचा पूर्णपणे इन्कार केला आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ही घटना केवळ दोन प्रतिस्पर्धी कोचिंग संस्थांमधील हाणामारी आहे. एफआयआरमध्ये गोळीबाराचा कोणताही उल्लेख नाही. प्राथमिक तपासात ‘ज्ञानबिंदू कोचिंग’शी संबंधित कर्मचारी व इतर काही व्यक्तींनी हा प्रकार घडवून आणल्याचे समोर आले आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे आणि लवकरच अटक केली जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले..Suvendu Adhikari PA Murder : सुवेंदू अधिकारी यांच्या स्वीय सहाय्यकाची गोळ्या झाडून हत्या; तृणमूल काँग्रेसची सोशल मीडिया पोस्ट चर्चेत.खान सरांचा आरोप काय? खान सर यांनी सांगितले की, ते विद्यार्थ्यांना अत्यंत कमी शुल्कात दर्जेदार शिक्षण देतात आणि चांगले निकाल मिळवून देतात. यामुळे काही प्रतिस्पर्धी अस्वस्थ झाले असावेत. “हे कृत्य अत्यंत बालिशपणाचे आहे,” असे त्यांनी म्हटले.सध्या या प्रकरणाची तपासणी वेगाने सुरू असून, पोलिसांनी दोन्ही बाजूंची माहिती घेतली आहे. गोळीबाराच्या आरोपाचीही स्वतंत्रपणे चौकशी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.