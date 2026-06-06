रात्रभर पोलिसांनी शोधून सापडले नाही, आता खान सर थेट कोर्टात पोहोचले; गुन्हा दाखल झाल्यानंतर शरणागती

पाटणा येथील प्रसिद्ध शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर यांच्याविरोधात कथित गोळीबार आणि तोडफोड प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलीस त्यांचा शोध घेत होते. मात्र, आता ते थेट न्यायालयात पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. आत्मसमर्पणासाठी ते पाटणा येथील दिवाणी न्यायालयात दाखल झाल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्याची तयारी केल्याची माहितीही सूत्रांकडून मिळत आहे..न्यायालय परिसरात माध्यमांना प्रवेश नसल्याने खान सर नेमके कधी न्यायालयात पोहोचले, याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र, त्यांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा नोंदविण्यात आल्याने या प्रकरणाबाबत विविध चर्चांना उधाण आले आहे..Salim Khan: सलमान खानच्या वडिलांना धमकी दिली म्हणून शाहरुख खानला अटक! चित्रपटात काम मिळालं नाही म्हणून.. .मंगळवारी रात्री पाटणा येथील खान सर यांच्या ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ या संस्थेबाहेर मोठा गोंधळ उडाला होता. १५ ते २० अज्ञात व्यक्तींनी संस्थेवर हल्ला करत दगडफेक आणि तोडफोड केल्याचा आरोप आहे. यावेळी गोळीबार झाल्याची माहितीही समोर आली होती. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..घटनेनंतर यासंबंधीचे काही व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. या व्हिडिओंमध्ये संस्थेचे दोन सुरक्षा रक्षक हवेत गोळीबार करत असल्याचे दिसून येत होते. त्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत दोन्ही सुरक्षा रक्षकांना ताब्यात घेतले..Khan Sir Firing Case: गोळीबारप्रकरणी खान सरांनाच अटक होण्याची शक्यता; दोन्ही अंगरक्षकांनी गोळीबाराची दिली कबुली.या प्रकरणी वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा यांनी फैसल खान यांचे नाव नमूद करून गुन्हा दाखल झाल्याची पुष्टी केली होती. तसेच या घटनेचा सखोल तपास सुरू असून खान सर यांचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. दरम्यान, खान सर न्यायालयात पोहोचल्याची माहिती समोर आल्यानंतर या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.