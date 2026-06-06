देश

रात्रभर पोलिसांनी शोधून सापडले नाही, आता खान सर थेट कोर्टात पोहोचले; गुन्हा दाखल झाल्यानंतर शरणागती

Khan Sir Reaches Court After FIR : आत्मसमर्पणासाठी ते पाटणा येथील दिवाणी न्यायालयात दाखल झाल्याचे सांगितले जात आहे.
Khan Sir Reaches Court After FIR

Khan Sir Reaches Court After FIR

esakal

Shubham Banubakode
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पाटणा येथील प्रसिद्ध शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर यांच्याविरोधात कथित गोळीबार आणि तोडफोड प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलीस त्यांचा शोध घेत होते. मात्र, आता ते थेट न्यायालयात पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. आत्मसमर्पणासाठी ते पाटणा येथील दिवाणी न्यायालयात दाखल झाल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्याची तयारी केल्याची माहितीही सूत्रांकडून मिळत आहे.

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