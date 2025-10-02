Durga Visarjan Accident : दुर्गा मूर्ती विसर्जनादरम्यान मोठी दुर्घटना ! ट्रॅक्टर-ट्रॉली तलावात कोसळल्याने ८ मुलींसह ११ जणांचा मृत्यू

Summaryमृतांमध्ये बहुतेक लहान मुली असल्याचे समोर आले आहे.ट्रॉली कल्व्हर्टवर थांबली असता तोल जाऊन ती तलावात पडली.बचाव पथके व प्रशासनाने घटनास्थळी शोधकार्य व मदतकार्य सुरू केले आहे..मध्य प्रदेशातील खांडवा मध्ये दुर्गा मूर्ती विसर्जनादरम्यान मोठी दुर्घटना घडली. ट्रॅक्टर ट्रॉली तलावात पडल्याने आठ मुलींसह अकरा जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत २० ते २५ जण जखमी असल्याची माहिती आहे. बचाव पथके इतरांचा शोध घेत आहेत. पंधना परिसरात दुर्गा विसर्जन समारंभादरम्यान मोठा अपघात झाला. दुर्गा विसर्जन समारंभासाठी लोकांना घेऊन जाणारी ट्रॉली कल्व्हर्टवरून उलटली, ज्यामुळे त्यात बसलेले तलावात पडले. आतापर्यंत ११ जणांचा मृत्यू झाला आहे. बचाव पथके सध्या इतरांचा शोध घेत आहेत. .माहितीनुसार दोन गावातील २० ते २५ लोक मूर्ती विसर्जन करण्यासाठी ट्रॅक्टर ट्रॉलीने नदीत गेले होते. ट्रॅक्टर ट्रॉली कल्व्हर्टवर थांबली तेव्हा ती तलावात पडली. मृतांमध्ये बहुतेक मुली असल्याचे वृत्त आहे. सध्या बचाव कार्य सुरू आहे. घटनेची माहिती मिळताच प्रशासकीय कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. जेसीबीच्या मदतीने ट्रॉली बाहेर काढण्यात आली आहे. .गौतमी पाटीलच्या मोटारीला अपघात, \nरिक्षाचालकासह तिघेजण जखमी.गुरुवारी लोक दुर्गा मूर्तीचे विसर्जन करण्यासाठी आले होते. ट्रॅक्टर ट्रॉलीमध्ये सुमारे २०-२५ लोक होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रॅक्टर ट्रॉली तलावाकडे जाणाऱ्या मार्गावर एका कल्व्हर्टवर उभी होती. ट्रॉलीत आवश्यकतेपेक्षा जास्त लोक होते, त्यामुळे त्याचा तोल गेला आणि ट्रॉली तलावात उलटली..FAQsप्रश्न १: ही घटना कुठे घडली? उत्तर: ही घटना मध्य प्रदेशातील खांडवा जिल्ह्यातील पंधना परिसरात घडली.प्रश्न २: या अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला? उत्तर: एकूण ११ जणांचा मृत्यू झाला, त्यात ८ मुलींचा समावेश आहे.प्रश्न ३: किती जण जखमी झाले आहेत? उत्तर: अंदाजे २० ते २५ जण जखमी झाले आहेत.प्रश्न ४: दुर्घटना कशी घडली? उत्तर: कल्व्हर्टवर उभ्या असलेल्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचा तोल गेला आणि ती तलावात पडली.प्रश्न ५: मृतांमध्ये कोणाचा समावेश आहे? उत्तर: मृतांमध्ये बहुतेक लहान मुलींचा समावेश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.