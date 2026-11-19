Pushkar Horse Market : राजस्थानमधील प्रसिद्ध पुष्कर मेळ्यात कोट्यवधी रुपये किमतीचे घोडे आणि म्हशी यांच्यामुळे दरवर्षी आकर्षण निर्माण होते. यंदा मात्र एका किन्नराचीही मेळ्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे. सुशीला किन्नर असे तिचे नाव असून, तिच्या विविध चित्रफिती समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत आहेत..काही चित्रफितींमध्ये सुशीला पैशांनी भरलेली पिशवी दाखवताना, तर काही चित्रफितींमध्ये घोड्यांचे व्यवहार घडवून आणताना दिसत आहे. मेळ्यातील विविध ठिकाणी नृत्य करतानाच्या चित्रफितीही प्रसारित झाल्या आहेत. अन्य किन्नरांसोबत झालेल्या वादाच्या चित्रफितींचीही चर्चा आहे..Rajsthan CM in Pune: राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विमानाला लँडर धडकले.आपण इतर किन्नरांप्रमाणे भीक मागून पैसे कमवत नसल्याचा दावा सुशीला करत असल्याचे चित्रफितींमधून दिसते. तिच्या या वेगळ्या वावरामुळे आणि समाजमाध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या चित्रफितींमुळे तिला पाहण्यासाठी मेळ्यात नागरिकांची गर्दी होत आहे. त्यामुळे यंदाच्या पुष्कर मेळ्यात घोडे आणि म्हशींसोबतच सुशीला किन्नरही चर्चेचा विषय ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.