What Is the MITRA Initiative of the Education Ministry?धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील पहिल्या महिला आयपीएस अधिकारी आणि पुडुचेरीच्या माजी नायब राज्यपाल डॉ. किरण बेदी यांच्यावर केंद्र सरकारने शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) त्यांची राष्ट्रीय मार्गदर्शक (नॅशनल मेंटॉर) म्हणून निवड केली आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या ‘मित्रा’ (मेंटॉरिंग इनिशिएटिव्ह फॉर टीचिंग, रिसर्च अँड असेसमेंट) या उपक्रमांतर्गत त्यांना ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. यापूर्वीही किरण बेदी यांनी शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे..शिक्षकांना ऑनलाइन मार्गदर्शन मिळणारदेशभरातील शिक्षकांना अनुभवी शिक्षणतज्ज्ञ, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध क्षेत्रांतील प्रतिष्ठित व्यक्तींचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी ऑनलाइन संवादाचे माध्यम वापरले जाणार आहे. या माध्यमातून शिक्षकांना त्यांच्या कामाशी संबंधित वैयक्तिक मार्गदर्शन मिळेल. त्यामुळे त्यांचे अध्यापन कौशल्य, व्यावसायिक क्षमता आणि विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेतील परिणाम सुधारण्यास मदत होणार आहे.या उपक्रमाचा भाग झाल्यानंतर किरण बेदी यांनी समाधान व्यक्त केले. निवृत्त अधिकारी, अनुभवी व्यावसायिक आणि ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ यांना आपले ज्ञान व अनुभव समाजाच्या उपयोगासाठी देण्याची संधी या माध्यमातून उपलब्ध झाली आहे, असे त्यांनी म्हटले. शिक्षकांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आलेल्या या उपक्रमाचेही त्यांनी कौतुक केले..Mumbai News: मुंबईत फटाकेविक्रीवर बंदी? उच्च न्यायालयाचे संकेत; नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे .देशातील पहिल्या महिला आयपीएस अधिकारीकिरण बेदी यांची ओळख भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) पहिल्या महिला अधिकारी म्हणून आहे. त्यांनी १९७२ मध्ये आयपीएस सेवेत प्रवेश केला. आपल्या पोलीस कारकिर्दीत त्यांनी अमली पदार्थविरोधी विभागातील अधिकारी ते दहशतवादविषयक तज्ज्ञ अशा विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. देशातील कारागृहांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी केलेल्या कामामुळेही त्यांचे नाव विशेष चर्चेत राहिले..पोलीस सेवेत येण्यापूर्वी त्या उत्कृष्ट खेळाडू होत्या. टेनिसमध्ये त्यांनी विशेष प्रावीण्य मिळवले असून अनेक आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धांमध्ये विजय मिळवला आहे. त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेमध्ये इंग्रजी विषयातील पदवी, राज्यशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी आणि कायद्याची पदवी यांचा समावेश आहे. याशिवाय अमली पदार्थांचे व्यसन आणि कौटुंबिक हिंसाचार या विषयांवर त्यांनी पीएचडी पदवी मिळवली आहे..संयुक्त राष्ट्रांमध्येही बजावली महत्त्वाची भूमिका२००३ मध्ये किरण बेदी यांची संयुक्त राष्ट्रांच्या नागरी पोलीस सल्लागारपदी नियुक्ती झाली. या पदावर नियुक्त होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आणि पहिल्या भारतीय ठरल्या. सामाजिक क्षेत्रातही त्यांचे योगदान आहे. त्या नवज्योती आणि इंडिया व्हिजन फाउंडेशन या दोन संस्थांचे संचालन करतात. या संस्थांची स्थापना प्राथमिक शिक्षण आणि साक्षरतेचा स्तर उंचावणे तसेच कारागृहातील कैद्यांचे पुनर्वसन करणे या उद्देशाने करण्यात आली..त्यांच्या सामाजिक आणि प्रशासकीय कार्याची देश-विदेशात दखल घेण्यात आली असून त्यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. २०१६ ते २०२१ या कालावधीत त्यांनी केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या पुडुचेरीच्या नायब राज्यपाल म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली. आता राष्ट्रीय मेंटॉर म्हणून निवड झाल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग देशभरातील शिक्षकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी होणार आहे..Mahout Allowance: व्याघ्र प्रकल्पातील माहूतांना दरमहा ५ हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता; कर्मचाऱ्यांना १० लाखांचे विमा कवच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.