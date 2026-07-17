Sonam Wangchuk: ‘वांगचुक यांच्या आंदोलनामागील हेतू तपासला पाहिजे’; नाशिक दौऱ्यात किरण बेदी यांचे मत; शिक्षण व्यवस्थेसाठी तीन महत्त्वाच्या सूचना

नाशिक: दिल्लीतील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनामागील नेमका हेतू काय आहे, हे प्रथम समजून घेतले पाहिजे. कोणत्याही आंदोलनाचे यश-अपयश त्यामागील उद्देशावर अवलंबून असते, असे स्पष्ट मत माजी नायब राज्यपाल तथा निवृत्त आयपीएस अधिकारी किरण बेदी यांनी आज येथे व्यक्त केले. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचा संदर्भ देत त्यांनी वांगचुक यांच्या आंदोलनाविषयी थेट भाष्य करण्याऐवजी त्याच्या हेतूबाबत शंका उपस्थित केली..फ्रवशी इंटरनॅशनल ॲकॅडमी येथे गुरुवारी (ता. १६) निवडक पत्रकारांशी संवाद साधताना त्या बोलत होत्या. बेदी म्हणाल्या, ‘प्रत्येक आंदोलनाला एक विशिष्ट वातावरण आणि उद्देश असतो. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचा हेतू निस्वार्थ होता, त्यामुळे आम्ही त्यांच्यासोबत उभे राहिलो. मात्र, आंदोलनाचा उद्देश बदलल्याचे जाणवल्यानंतर आम्ही त्यापासून दूर झालो.’.Aamir Khan Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर आमिर खानची पहिली प्रतिक्रिया; '3 इडियट्स'मधील रँचोबाबत केला मोठा खुलासा.सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाविषयी विचारले असता त्या म्हणाल्या, ‘या आंदोलनामागील नेमका हेतू समजून घेतल्याशिवाय त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही.’ राजकारणातील अनुभव सांगताना त्यांनी मिश्किलपणे म्हटले, ‘राजकीय जीवन अत्यंत कठीण आहे. त्यात यशस्वी होण्यासाठी तन, मन आणि धन या तिन्ही गोष्टींची आवश्यकता असते. माझ्याकडे तन आणि मन होते; मात्र धन नसल्यामुळे कदाचित मला राजकारणात अपेक्षित यश मिळाले नाही.’.विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीबाबत बोलताना त्यांनी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये यशस्वी व्यक्तींचे चरित्रपट तसेच इतिहास आणि वर्तमानाशी जोडणारे चित्रपट दाखविण्याची गरज व्यक्त केली. त्यातून ‘जनरेशन झेड’ला योग्य दिशा मिळेल, असे त्या म्हणाल्या. प्रत्येकाला समान वेळ मिळतो; मात्र आयुष्यात निवडलेला मार्ग योग्य की अयोग्य, यावरच भवितव्य ठरत असल्याचे सांगत त्यांनी पालकांनीही बदल स्वीकारण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. यावेळी फ्रवशी इंटरनॅशनल ॲकॅडमीचे संचालक रतन लथ, व्यवस्थापकीय विश्वस्त मेघना बस्ती, मोनालिसा कचोळे आदी उपस्थित होते..बेदींच्या सूचनाविद्यार्थ्यांचा गृहपाठ शाळेतच पूर्ण करून घ्यावा; गरज भासल्यास शाळेचा कालावधी एक तासाने वाढवावा.शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी एकत्र मैदानावर खेळावे, त्यामुळे क्रीडाभावना विकसित होईल.उपलब्ध संसाधनांचा जास्तीत जास्त प्रभावी वापर करण्यावर भर द्यावा..Chhatrapati Sambhajinagar: गोपाळपूर गाव सुधारलं; समस्या कायम; अंतर्गत रस्ते ४० टक्के अपूर्ण, जल जीवनचा जलकुंभ रखडला, कचरा संकलनही होईना .अण्णांना आजही वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतेअण्णा हजारे यांच्याशी आजही संपर्क असल्याचे सांगताना किरण बेदी म्हणाल्या, ‘आता आमचे बोलणे प्रामुख्याने एकमेकांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यापुरतेच मर्यादित असते.’ ‘भारत स्कील एक्स्चेंज’च्या माध्यमातून गरजूंपर्यंत मदत पोहोचविण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच, देशातील स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक उपक्रमांवर आधारित पुस्तक लिहिण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.