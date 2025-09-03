Jammu Kashmir Crime : लग्नाच्या अवघ्या 14 दिवसांत नववधूची निर्घृण हत्या; मुश्ताकनं यास्मीनचा चिरला गळा, शरीरावर धारदार शस्त्राने वार

किश्तवाड : जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवाड जिल्ह्यातील संग्राम भट्टा परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर (Jammu Kashmir Crime News) आली आहे. लग्नाच्या केवळ दोन आठवड्यांनंतरच अमीर मुश्ताक याने आपल्या नववधू यास्मीन बेगमची निर्घृण हत्या केल्याचा प्रकार घडला. ही घटना १ ते २ सप्टेंबर २०२५ च्या मध्यरात्री उघडकीस आली असून परिसरात भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..यास्मीनचा मृतदेह संशयास्पद अवस्थेत आढळल्यानंतर पोलिसांना कळविण्यात आले. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांना (Police) तिच्या शरीरावर धारदार शस्त्राने वार केल्याच्या अनेक जखमा दिसून आल्या. प्राथमिक तपासात पती अमीर मुश्ताकवरच खुनाचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे..क्रॉक्स चप्पल घराबाहेर ठेवत असाल तर सावधान! चप्पलमध्ये लपून बसलेल्या सापाने केला दंश; सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा दुर्दैवी अंत.या प्रकरणाने स्थानिक नागरिक हादरले आहेत. यास्मीनच्या कुटुंबीयांनी जलद चौकशी करून आरोपीस कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी केली आहे. वाढत्या घरगुती हिंसाचाराबद्दल स्थानिकांनी चिंता व्यक्त केली असून महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अधिकाऱ्यांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन केले आहे..किश्तवाड पोलिसांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले आहे. गुन्ह्याला प्राधान्याने हाताळले जात असून तपासादरम्यान मिळालेली माहिती सार्वजनिक केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या घटनेनंतर परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत असून महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर पावले उचलण्याची मागणी जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.