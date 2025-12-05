देश

Soundatti Yatra : मार्गशीर्ष पौर्णिमेला सौंदत्ती डोंगरावर भाविकांची लाखोंची मांदियाळी; पालखी सोहळ्यात ‘उदं गं आई उदं’च्या जयघोषाने डोंगर दणाणला

Massive Devotee Gathering : मार्गशीर्ष पौर्णिमेनिमित्त गेल्या चार दिवसांपासून सौंदत्ती डोंगरावर कोल्हापूर, सांगली, बेळगाव आणि कर्नाटकातील विविध भागांमधून लाखो भाविकांचा ओघ सुरू होता.
सकाळ वृत्तसेवा
बेळगाव : मार्गशीर्ष पौर्णिमेच्या निमित्ताने कोल्हापूर, सांगली, बेळगाव आदी भागातील भाविकांनी गुरुवारी (ता. ४) सौंदत्ती डोंगरावर गर्दी केली होती. यात्रेचा मुख्य दिवस झाल्यानंतर कोल्हापूरसह विविध भागातून आलेल्या भाविकांनी डोंगरावरून परतण्यास सुरुवात केली आहे.

