Soundatti Yatra : मार्गशीर्ष पौर्णिमेला सौंदत्ती डोंगरावर भाविकांची लाखोंची मांदियाळी; पालखी सोहळ्यात ‘उदं गं आई उदं’च्या जयघोषाने डोंगर दणाणला

बेळगाव : मार्गशीर्ष पौर्णिमेच्या निमित्ताने कोल्हापूर, सांगली, बेळगाव आदी भागातील भाविकांनी गुरुवारी (ता. ४) सौंदत्ती डोंगरावर गर्दी केली होती. यात्रेचा मुख्य दिवस झाल्यानंतर कोल्हापूरसह विविध भागातून आलेल्या भाविकांनी डोंगरावरून परतण्यास सुरुवात केली आहे. .तरीही पुढील चार ते पाच दिवस डोंगरावर गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने मंदिर प्रशासनातर्फे स्वच्छतेच्या कामासह इतर कामे हाती घेण्यात आली आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून कोल्हापूर जिल्ह्यासह इतर भागातील भाविक मार्गशीर्ष पौर्णिमा यात्रेनिमित्त डोंगरावर दाखल होत असतात. .Savadatti Yatra : सौंदत्ती डोंगरावर लाखोंची गर्दी! रेणुका देवी यात्रेत परड्या भरण्याचा पारंपरिक जल्लोष; भाविकांचा उत्साह शिगेला.त्यामुळे गेल्या चार दिवसांपासून लाखो भक्तांनी सौंदत्ती डोंगरावर गर्दी केली होती. जोगनभाव आणि डोंगरावरील परंपरेप्रमाणे विविध धार्मिक कार्यक्रम पार पडल्यानंतर भाविकांनी देवीच्या दर्शनासाठी गर्दी केली होती..भंडाऱ्याची उधळण आणि 'उदं गं आई उदं'चा जयघोष करीत काढण्यात आलेल्या पालखी सोहळ्यात मोठा उत्साह पहावयास मिळत होता. परंपरेनुसार परडी भरण्याचा कार्यक्रम झाल्यानंतर अनेकांनी माघारी परतण्यास सुरुवात केली होती.Kolhapur Nursinhawadi : नृसिंहवाडीत लाखो भाविकांचा ओघ; दत्त जन्मकाळ सोहळा भक्तिमय वातावरणात.मात्र, अनेकांनी चुकीच्या पद्धतीने चारचाकी आणि इतर प्रकारची वाहने पार्क केल्यामुळे परत निघणाऱ्या भाविकांना अडचणींचा सामना करावा लागला. अर्धा ते एक तास भाविकांना अडकून राहावे लागले. .त्यामुळे आगामी काळात मंदिर परिसरात वाहतूक कोंडी होणार नाही, याची प्रशासनातर्फे दखल घेणे गरजेचे असल्याचे मत कोल्हापूर आणि इतर भागातून आलेल्या भाविकांनी व्यक्त केले आहे.