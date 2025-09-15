देश

मंदिरात लग्न, गर्भपात अन् MBBS विद्यार्थिनीचा गूढ मृत्यू; मुलीच्या तोंडातून येत होता फेस, दोन डॉक्टरांची धक्कादायक प्रेमकहाणी

Doctor arrested in Malda after MBBS student’s mysterious death : उज्ज्वल सोरेनवर संशय, प्रेयसीच्या मृत्यूनंतर पोलिसांची कारवाई
Malda MBBS Student Death

Malda MBBS Student Death

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Malda MBBS Student Death : पश्चिम बंगालमधील मालदा येथे वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या एका तरुणीच्या रहस्यमय मृत्यूने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी तिचा प्रियकर आणि ज्युनियर डॉक्टर उज्ज्वल सोरेन याला पोलिसांनी (Police) अटक केली आहे. मृत तरुणी वयाच्या २४ व्या वर्षी एमबीबीएसचे शिक्षण घेत होती.

Loading content, please wait...
doctor
police case
love marriage
Kolkata
MBBS students
MBBS Doctors
Kolkata High Court

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com