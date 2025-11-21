देश

Kolkata Earthquake : भूकंपाच्या धक्क्याने कोलकाता हादरले; लोक घाबरून घरं सोडून पळाले; बांगलादेशातही बसले हादरे

West Bengal Earthquake : शुक्रवारी सकाळी कोलकाता आणि परिसरात भूकंपाचे धक्के जाणवले.भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ५.६ इतकी होती. भूकंपाचा केंद्रबिंदू बांगलादेशातील तुंगी येथे, भारतापासून सुमारे २७ किमी पूर्वेला होता.
Kolkata Earthquake : भूकंपाच्या धक्क्याने कोलकाता हादरले; लोक घाबरून घरं सोडून पळाले; बांगलादेशातही बसले हादरे
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. भूकंपाची खोली जमिनीखाली सुमारे १० किलोमीटर होती.

  2. कोलकाता, उत्तर बंगाल, कूच बिहार व दिनाजपूरमध्ये धक्के जाणवले.

  3. सुदैवाने, कुठेही जीवित किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्याची नोंद नाही.

पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथे शुक्रवारी सकाळी भूकंपाचा धक्के बसले. भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ५.६ इतकी होती. त्याचा केंद्रबिंदू शेजारच्या बांगलादेशातील तुंगी येथे होता. घाबरून लोक घराबाहेर पडले. सकाळी १०:१० वाजता भूकंपाचे धक्के जाणवले.

Loading content, please wait...
West Bengal
Earthquake
bangladesh
Kolkata

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com