Fire News: भीषण आग! सुक्या अन्न गोदामात अग्नितांडव; ७ जणांचा मृत्यू, २० कामगार बेपत्ता, घटनेनं खळबळ

कोलकात्यातील नझीराबाद येथील एका गोदामात आग लागली. ज्यामध्ये सात जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. गोदामातून दोन मृतदेह सापडले. कुटुंबातील सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार, आग लागल्यापासून २० जण बेपत्ता आहेत. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, सोमवारी पहाटे ३ वाजण्याच्या सुमारास सुक्या अन्न गोदामात लागलेली आग विझवण्यात अग्निशमन दलाच्या सुमारे १५ पथके गुंतली आहेत..आग अंशतः आटोक्यात आल्यानंतर अग्निशमन दलाचे जवान गॅस कटरसह इमारतीत दाखल झाले. आनंदपूरमधील नझीराबाद येथील गोदामात प्रामुख्याने कोरडे, पॅक केलेले अन्न आणि शीतपेयांच्या बाटल्या साठवल्या जात होत्या. अग्निशमन विभागाच्या म्हणण्यानुसार, आग जवळच्या दोन गोदामांमध्ये पसरली आणि जवळजवळ सर्व काही जळून खाक झाले..Crime: धक्कादायक! समलिंगी संबंध ठेवण्यास विद्यार्थिनीचा नकार; आत्यानं रुद्राक्षाच्या माळांनी गळा दाबून संपवलं.सोमवारी सकाळी अग्निशमन विभागाला आग लागल्याची माहिती मिळाली. गोदाम अरुंद गल्लीत असल्याने, अग्निशमन दलाला आग विझवण्यात अडचणी येत होत्या. कारण लांब पाईपलाईनशिवाय पाणीपुरवठा उपलब्ध नव्हता. ज्यामुळे परिस्थिती विलंबित झाली. आगीच्या काही भागात अजूनही आग भडकत आहे आणि उर्वरित आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्याचे ऊर्जामंत्री अरुप बिस्वास घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना सांत्वन दिले. त्यांनी बचाव कार्याचा आढावा घेतला आणि बेपत्ता झालेल्यांच्या कुटुंबियांशी संवाद साधला. .मंत्री म्हणाले, "पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे अधिकारी आग विझवण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. मला सांगण्यात आले आहे की आग बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रणात आली आहे. अग्निशमन दलाचे जवान इमारतीत दाखल झाले आहेत. आत कोणी अडकले आहे की नाही हे नंतर कळेल. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे काम करू देण्याची वेळ आहे.".Republic Day Parade : प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये राहुल गांधींना मागे बसवल्यामुळे वाद, काँग्रेस नेत्याचा पारा चढला अन्....गोदामात आग कशी लागली हे स्पष्ट झालेले नाही. रात्रीच्या ड्युटीवर असलेले कामगार आत अडकले होते आणि सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणारे सहा लोकही अडकल्याचे समजले. स्थानिकांचा आरोप आहे की गोदाम बाहेरून बंद होते, त्यामुळे आत असलेले लोक बाहेर पडू शकले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.