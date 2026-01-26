देश

Fire News: भीषण आग! सुक्या अन्न गोदामात अग्नितांडव; ७ जणांचा मृत्यू, २० कामगार बेपत्ता, घटनेनं खळबळ

Nazirabad Warehouse Fire News: कोलकात्यातील नझीराबादमध्ये भीषण आग लागली आहे. त्यात सात जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत. बचावकार्य सुरू आहे.
Vrushal Karmarkar
कोलकात्यातील नझीराबाद येथील एका गोदामात आग लागली. ज्यामध्ये सात जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. गोदामातून दोन मृतदेह सापडले. कुटुंबातील सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार, आग लागल्यापासून २० जण बेपत्ता आहेत. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, सोमवारी पहाटे ३ वाजण्याच्या सुमारास सुक्या अन्न गोदामात लागलेली आग विझवण्यात अग्निशमन दलाच्या सुमारे १५ पथके गुंतली आहेत.

