Kolkata Rain : कोलकातामध्ये पावसाने मोडला ३७ वर्षांचा विक्रम, रस्ते वाहतूक ठप्प; रेल्वे- विमाने रद्द, ८ जणांचा मृत्यू

Summaryकोलकातामध्ये २४ तासांत २५१.४ मिमी पावसाने १३७ वर्षातील सहावा सर्वाधिक पाऊस नोंदला गेला.वीज पडून किमान ८ जणांचा मृत्यू, तर वाहतूक, शाळा आणि विमान सेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत.ममता बॅनर्जी सरकारने परिस्थिती अभूतपूर्व सांगून दुर्गापूजेची सुट्टी आगाऊ जाहीर केली आणि लोकांना घरात राहण्याचे आवाहन केले..पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकातामध्ये मुसळधार पावसाने परिस्थिती बिकट झाली आहे. मंगळवारी झालेल्या मुसळधार पावसाने शहरात प्रचंड हाहाकार माजवला. वीज पडून आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. जो गेल्या तीन वर्षातील सर्वाधिक आहे. मुसळधार पावसामुळे विमान सेवा रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. शाळा आणि महाविद्यालये बंद आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला दोन दिवस आधीच दुर्गापूजेची सुट्टी जाहीर करावी लागली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ही परिस्थिती अभूतपूर्व सांगितले आणि लोकांना घरात राहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याची घोषणाही केली आहे. .कोलकातामध्ये २४ तासांपेक्षा कमी कालावधीत २५१.४ मिमी पाऊस पडला आहे, जो १९८६ नंतरचा सर्वाधिक पाऊस आहे, जेव्हा २५९.५ मिमी पाऊस पडला होता. गेल्या १३७ वर्षांमध्ये हा सहावा सर्वाधिक एकाच दिवशी झालेला पाऊस आहे. १८८८ मध्ये २५३ मिमी पाऊस पडला होता. मुसळधार पावसामुळे प्रमुख रस्ते नद्यांमध्ये रूपांतरित झाले आहेत. मेट्रो आणि रेल्वे सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत आणि विमान प्रवासावर परिणाम झाला आहे. पुढील आठवड्यात दुर्गापूजेपूर्वी शहरातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे..मुसळधार पाऊस असूनही, कोलकाता विमानतळ सुरूच होते. पण प्रवाशांना विमानतळावर पोहोचण्यात मोठ्या अडचणी आल्या. शहरातील अनेक वैमानिक आणि केबिन क्रू वेळेवर विमानतळावर पोहोचू शकले नाहीत. दररोज सकाळी कोलकाताहून अनेक विमाने निघतात. क्रू मेंबर्स वेळेवर पोहोचू शकले नाहीत, त्यामुळे त्या दिवशी सुमारे ४० विमानांना उशीर झाला..कोलकाता पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, वीज पडून किमान आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुसळधार पावसाचे वर्णन अभूतपूर्व असल्याचे केले त्यांनी लोकांना स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी घरात राहण्याचे आवाहनही केले..FAQsप्रश्न 1: कोलकातामध्ये किती पाऊस झाला? 👉 २४ तासांत २५१.४ मिमी पाऊस झाला, जो १९८६ नंतरचा सर्वाधिक आहे.प्रश्न 2: या पावसामुळे किती जणांचा मृत्यू झाला? 👉 वीज पडल्यामुळे किमान ८ जणांचा मृत्यू झाला.प्रश्न 3: कोणत्या सेवांवर परिणाम झाला? 👉 विमान, रेल्वे, रस्ते वाहतूक विस्कळीत झाली आणि शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली.प्रश्न 4: सरकारने कोणती पावले उचलली? 👉 ममता बॅनर्जी सरकारने नियंत्रण कक्ष स्थापन केला, दुर्गापूजेची सुट्टी आगाऊ दिली आणि लोकांना घरात राहण्याचे आवाहन केले.प्रश्न 5: हा पाऊस ऐतिहासिकदृष्ट्या कुठे ठरतो? 👉 हा गेल्या १३७ वर्षांतील सहावा सर्वाधिक एकदिवसीय पाऊस आहे.