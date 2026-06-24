देश

Taratala Warehouse Shed: मोठी दुर्घटना! तारातालामध्ये गोदामाचा शेड अचानक कोसळला; ५ जणांचा मृत्यू, ५० ते ६० जण ढिगाऱ्याखाली दबले

Taratala Warehouse Shed Collapse News: कोलकाता येथील तारातालामध्ये एक मोठा अपघात घडला आहे. एका गोदामाचा शेड अचानक कोसळल्याने ५०-६० लोक अडकले आहेत. बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे.
Taratala Warehouse Shed Collapse

Taratala Warehouse Shed Collapse

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

दक्षिण कोलकातामधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ताराताला ट्रान्सपोर्ट डेपो जवळ बांधकाम सुरू असलेले एक गोदामाचे शेड बुधवारी दुपारी दीड वाजता अचानक कोसळले. या घटनेत आतापर्यंत पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. ५० ते ५५ जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत चार जणांना वाचवण्यात आले आहे. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.

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