Taratala Warehouse Shed: मोठी दुर्घटना! तारातालामध्ये गोदामाचा शेड अचानक कोसळला; ५ जणांचा मृत्यू, ५० ते ६० जण ढिगाऱ्याखाली दबले

दक्षिण कोलकातामधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ताराताला ट्रान्सपोर्ट डेपो जवळ बांधकाम सुरू असलेले एक गोदामाचे शेड बुधवारी दुपारी दीड वाजता अचानक कोसळले. या घटनेत आतापर्यंत पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. ५० ते ५५ जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत चार जणांना वाचवण्यात आले आहे. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. .स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, ताराताला परिसरातील ब्रेस ब्रिजजवळ ट्रान्सपोर्ट डेपो रोडवरील एका गोदामाचे बांधकाम सुरू होते. बुधवारी दुपारी कामगार नेहमीप्रमाणे काम करत असताना छताचा एक मोठा भाग अचानक कोसळला. ढिगाऱ्याच्या प्रचंड वजनामुळे सर्वत्र किंकाळ्या ऐकू आल्या. अपघाताच्या वेळी गोदामात काँक्रीट ओतण्याचे काम सुरू होते. पोलिसांच्या माहितीनुसार, कोलकाता पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन गट, नागरी संरक्षण, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा आणि लष्कर देखील बचाव कार्यात सहभागी झाले आहेत. .सोनम ते सिया व्हाया मुस्कान! प्रेमात आंधळं होत पतीला संपवलं, कुणी तुकडे केले, कुणी ड्रममध्ये भरलं, तर कुणी दरीत ढकललं....ढिगारा आणि लोखंडी सळ्या हटवण्यासाठी क्रेन बोलावण्यात आली आहे. गॅस कटरच्या साहाय्याने लोखंडी सळ्या कापल्या जात आहेत. ढिगाऱ्याखाली गाडल्या गेलेल्या कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या किंकाळ्याही ऐकू येत असून, त्यांना शक्य तितक्या लवकर बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकारने लोकांना मदत करण्यासाठी 1070, 8697981070 आणि 033-22143526/22535185 हे हेल्पलाइन क्रमांक जारी केले आहेत..Bhagwant Mann Video Case : पंजाब सरकार धोक्यात?, भगवंत मान कथित व्हिडिओप्रकरणाला नवे वळण; फॉरेन्सिक अहवालासाठी १० लाखांच्या व्यवहाराचा आरोप.पश्चिम बंगालचे मंत्री इंद्रनील खान म्हणाले की, आत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढणे हे आमचे प्राधान्य आहे. सर्व बचाव पथके घटनास्थळी उपस्थित आहेत. टीएमसी सत्तेत असताना बांधलेले हे सर्व बांधकाम बेकायदेशीर आहे. या भीषण अपघातावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि पीडितांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य सचिवालयात एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन करून तात्काळ प्रतिसाद दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.