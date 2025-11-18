Crime News : चोरीच्या पैशातून चंगळ, ६ तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं, १० वर्ष जंगलात लपून बसला; सराईत बाईकचोराला अशी झाली अटक

Summaryकोरबा पोलिसांनी बाईक चोरी करणाऱ्या टोळीला अटक केली असून त्यांचा मास्टरमाइंड जयसिंग पटेल आहे.जयसिंग १० वर्षे जंगलात झोपडीत लपून राहत होता आणि फक्त चोरीसाठी बाहेर पडत होता.तो श्रीमंत असल्याचे भासवून ६ मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढत होता आणि चोरीच्या पैसे त्यांच्यावर खर्च करत होता..छत्तीसगड मधील कोरबा पोलिसांनी एका मोटारसायकल्सची चोरी करण्याऱ्या टोळीला ताब्यात घेतलं आहे. मात्र त्यांच्या म्होरक्याचे कारनामे ऐकून पोलिसही अवाक् झाले आहेत. हा चोर १० वर्षांपूर्वी गायब झाल होता आणि जंगलात एक झोपडीत राहत होता. तो फक्त बाईक चोरी करण्यासाठी बाहेर पडत असे नंतर जंगलात जाऊन लपत असे. श्रीमंत असल्याचे भासवून त्याने ६ मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले होते. चोरीच्या बाईक्स विकून आलेले पैसे तो या गर्लफ्रेंड्सवर उडवत असे, मात्र पोलिसांनी आता त्याच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. . मिळालेल्या माहितीनुसार, या चोराचे नाव नाव जयसिंग पटेल (२७) आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही काळापूर्वी त्यांना खाणीतून रोलर चोरीला गेल्याची तक्रार मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. त्यांना खाणीजवळील जंगलात झाडांमध्ये झोपडीत राहणाऱ्या एका माणसाचा शोध लागला. चौकशीदरम्यान, त्या तरुणाने आपले नाव जयसिंग पटेल असे सांगितले. त्याच्याकडे आधार कार्ड किंवा इतर कोणतेही कागदपत्रे नव्हती..मात्र पोलिसांनी केलेल्या कसून चौकशीत त्याने आणि त्याच्या दोन साथीदारांनी बाईक चोरीची टोळी तयार केल्याचे उघड केले. ते प्रथम शोध घेत असत आणि नंतर संधी मिळाल्यावर बाईक चोरत असत. चोरीच्या बाईक नंतर स्वस्त दरात विकल्या जात असत..जयसिंगने खाणीतून रोलर्स चोरल्याची कबुली दिली, तसेच कुसमुंडा पोलिस स्टेशन परिसरात, दीपका आणि सर्वमंगला चौकी परिसरात असंख्य गुन्हे केल्याची कबुली दिली. पोलिस तपासात असेही दिसून आले की तो गेल्या दहा वर्षांपासून त्याच्या कुटुंबापासून पूर्णपणे लांब होता. तो कधीही परतला नाही म्हणून त्याच्या कुटुंबाला तो मृत झाल्याचे वाटले..Dhule Crime : धुळ्यात बाईक चोरी करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीचा पर्दाफाश; १८ दुचाकी जप्त.पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मास्टरमाइंड जयसिंग व्यतिरिक्त, त्याचे दोन सहकारी आणि तीन बाईक खरेदीदारांनाही अटक करण्यात आली आहे. अटक केलेल्या आरोपींमध्ये अनस खान, शिवचरण, रामप्रसाद, रोहिदास, लालजी यादव आणि इम्रान अन्सारी यांचा समावेश आहे. त्यांच्या ताब्यातून एकूण १४ चोरीच्या बाईक जप्त करण्यात आल्या आहेत..Viral Video : बाईकस्वार तरुणाने किंग कोब्राला चिरडले, पण त्याने तिथेच घेतला बदला; काळजाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ.पोलिस चौकशीत टोळीशी संबंधित अनेक इतर खुलासे उघड झाले आहेत. अटक केलेल्या सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे त्यांना न्यायालयीन कोठडीत तुरुंगात पाठवण्यात आले. टोळीचा इतर कोणत्या प्रकरणांमध्ये सहभाग असू शकतो हे शोधण्यासाठी पोलिस आता चोरीच्या नेटवर्कचा तपास करत आहेत..FAQs 1. जयसिंग पटेल कोण आहे? जयसिंग पटेल हा चोरीच्या टोळीचा मास्टरमाइंड असून तो १० वर्षे जंगलात लपून राहत होता.2. तो जंगलात का राहत होता? पोलीस आणि कुटुंबापासून दूर राहण्यासाठी तसेच चोरीनंतर लपण्यासाठी तो जंगलात राहत होता.3. त्याने किती मुलींना फसवलं? त्याने श्रीमंत असल्याचे भासवून ६ मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले होते.4. पोलिसांनी किती चोरीच्या बाईक जप्त केल्या? पोलिसांनी एकूण १४ चोरीच्या बाईक्स जप्त केल्या.5. त्याच्या टोळीमध्ये किती जण होते? ( जयसिंगसह त्याच्या दोन साथीदारांनी टोळी तयार केली होती, आणि ३ खरेदीदारांसह एकूण ६ जणांना अटक झाली.6. आता पुढे पोलिस काय तपासत आहेत? ही टोळी आणखी कुठल्या गुन्ह्यांत सहभागी आहे का हे पोलिस तपासत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.