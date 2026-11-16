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Kulgam Encounter: कुलगाम हल्ल्याचा बदला! लष्कर-ए-तैयबाचा टॉप कमांडर लतीफ भटसह दोन दहशतवादी ठार; जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षादलांची मोठी कारवाई

Army Kills LeT Commander Latif Bhat & Associate: या हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी सीआरपीएफचे महासंचालक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह काश्मीर दौऱ्यावर पोहोचले होते.
Indian Army

Indian Army

esakal

संतोष कानडे
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जम्मू आणि काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यात भारतीय लष्कराने मोठी कारवाई करत लष्कर-ए-तैयबाच्या दोन दहशतवाद्यांचा चकमकीत खात्मा केला आहे. या चकमकीत लष्कर-ए-तैयबाचा टॉप कमांडर मोहम्मद लतीफ भट हादेखील ठार झाला असून, त्याने आतापर्यंत भारताविरोधात अनेक दहशतवादी कारवाया घडवून आणल्या होत्या.

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