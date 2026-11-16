Kulgam Encounter: कुलगाम हल्ल्याचा बदला! लष्कर-ए-तैयबाचा टॉप कमांडर लतीफ भटसह दोन दहशतवादी ठार; जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षादलांची मोठी कारवाई

जम्मू आणि काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यात भारतीय लष्कराने मोठी कारवाई करत लष्कर-ए-तैयबाच्या दोन दहशतवाद्यांचा चकमकीत खात्मा केला आहे. या चकमकीत लष्कर-ए-तैयबाचा टॉप कमांडर मोहम्मद लतीफ भट हादेखील ठार झाला असून, त्याने आतापर्यंत भारताविरोधात अनेक दहशतवादी कारवाया घडवून आणल्या होत्या..कुलगाममध्ये काही दिवसांपूर्वी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा भारतीय सेनेने या कारवाईतून जोरदार बदला घेतला आहे. या संयुक्त मोहिमेत भारतीय लष्करासोबत केंद्रीय राखीव पोलीस दल आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. नुकतेच कुलगाम जिल्ह्यात दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे तीन जवान जखमी झाले होते..Thailand Phuket Fire Tragedy : प्रसिद्ध पर्यटनस्थळी मध्यरात्री भीषण आगीचा तांडव! १०० बाईक्सच्या इंधनामुळे भडका, ११ जणांचा होरपळून मृत्यू; भारतीय पर्यटकांबाबत मोठी अपडेट.या हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी सीआरपीएफचे महासंचालक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह काश्मीर दौऱ्यावर पोहोचले होते. एकीकडे लष्कर-ए-तैयबाचा दहशतवादी मोहम्मद लतीफ भट याचा सुरक्षादलांकडून कसून शोध सुरू असतानाच महासंचालक सिंह काश्मीरमध्ये दाखल झाले होते. कुलगाम हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार लतीफ भट हाच होता, ज्याला आता सुरक्षादलांनी चकमकीत ठार केले आहे..दरम्यान, सीआरपीएफचे विशेष महासंचालक संदीप खिरवार यांनी सोमवारी सांगितले की, कुलगाम जिल्ह्यात ११ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या हल्ल्यानंतर संपूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात सीआरपीएफचे तीन जवान जखमी झाल्याने संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेशातील सुरक्षा वाढवण्यात आलीय..Satara Politics: जो आपल्याला नडतो, त्याला सोडत नाही!’ मंत्री शिवेंद्रराजेंचे सूचक विधान; साताऱ्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण.सुरक्षादलांना हल्लेखोरांचा सुगावा यापूर्वीच लागला होता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, कुलगाम हल्ल्याच्या अवघ्या २४ तासांच्या आत दहशतवाद्यांनी किश्तवाड जिल्ह्यात बाबी चंद आणि यशपाल कुमार या दोन विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांची गोळ्या झाडून हत्या केली होती. हे दोन्ही अधिकारी दहशतवादविरोधी मोहिमेदरम्यान लष्कराच्या तुकडीत सामील होण्यासाठी जात असताना दहशतवाद्यांनी हा भ्याड हल्ला केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.