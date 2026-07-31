देश

Jammu Kashmir: काश्मीरच्या कुलगाममध्ये पुन्हा टार्गेट किलिंग; मजुरांवर दहशतवादी हल्ला, छत्तीसगडच्या तरुणाचा मृत्यू

Security Forces Launch Massive Search Operation: अनंतनाग शहरात दहशतवाद्यांनी एका पोलीस अधिकाऱ्याची गोळ्या झाडून हत्या केल्याची घटना ताजी असतानाच, १० दिवसांच्या आत काश्मीर खोऱ्यात हा दुसरा मोठा दहशतवादी हल्ला झाला आहे.
Jammu Kashmir targeted killings

Jammu Kashmir targeted killings

esakal

संतोष कानडे
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Kulgam terrorist attack: जम्मू-काश्मीरच्या कुलगाम जिल्ह्यात शुक्रवारी संध्याकाळी दहशतवाद्यांनी दोन परप्रांतीय मजुरांना लक्ष्य करत अंदाधुंद गोळीबार केला. या भ्याड हल्ल्यामध्ये एका मजुराचा जागीच मृत्यू झाला असून, दुसरा मजूर गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना कुलगामच्या केल्लम भागातील एका विटांच्या भट्टीवर घडली आहे.

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