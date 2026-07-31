Jammu Kashmir: काश्मीरच्या कुलगाममध्ये पुन्हा टार्गेट किलिंग; मजुरांवर दहशतवादी हल्ला, छत्तीसगडच्या तरुणाचा मृत्यू

Kulgam terrorist attack: जम्मू-काश्मीरच्या कुलगाम जिल्ह्यात शुक्रवारी संध्याकाळी दहशतवाद्यांनी दोन परप्रांतीय मजुरांना लक्ष्य करत अंदाधुंद गोळीबार केला. या भ्याड हल्ल्यामध्ये एका मजुराचा जागीच मृत्यू झाला असून, दुसरा मजूर गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना कुलगामच्या केल्लम भागातील एका विटांच्या भट्टीवर घडली आहे..अनंतनाग शहरात दहशतवाद्यांनी एका पोलीस अधिकाऱ्याची गोळ्या झाडून हत्या केल्याची घटना ताजी असतानाच, १० दिवसांच्या आत काश्मीर खोऱ्यात हा दुसरा मोठा दहशतवादी हल्ला झाला आहे. स्थानिक अधिकार्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दहशतवाद्यांनी केल्लम परिसरामध्ये विटांच्या भट्टीवर काम करणाऱ्या दोन मजुरांवर रात्री उशिरा अचानक गोळ्या झाडल्या. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली..उपमुख्यमंत्र्याच्या बैठकीला हजेरी, घरी जाताच घेतली ४५ लाखांची लाच; बीडमध्ये विभागीय वनअधिकाऱ्यांला रंगेहात पकडलं.प्रशासनाने तात्काळ सुरक्षा यंत्रणेच्या मदतीने दोन्ही जखमी मजुरांना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, छत्तीसगडचा रहिवासी असलेल्या दीपक नावाच्या मजुराला डॉक्टरांनी आणण्यापूर्वीच मृत घोषित केले. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या दुसऱ्या मजुराची ओळख भूपिंदर अशी झाली आहे. त्याला शरीरावर गंभीर जखमा झाल्यामुळे प्राथमिक उपचारानंतर पुढील आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय उपचारासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अनंतनाग येथे हलवण्यात आले आहे. त्याची प्रकृती अद्याप चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे..Solapur Crime: उजनी पुनर्वसन जमीन घोटाळा! डमी आधार कार्ड तयार करून १०.२० लाखांची फसवणूक; पाच जणांवर गुन्हा.या हल्ल्याची माहिती मिळताच भारतीय लष्कर, जम्मू-काश्मीर पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या तुकड्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. दहशतवाद्यांचा माग काढण्यासाठी संपूर्ण केल्लम परिसर पूर्णपणे वेढण्यात आला आहे. या भागातील अंतर्गत रस्ते आणि संशयित ठिकाणांची कसून तपासणी केली जात असून, हल्ला करून पळून गेलेल्या दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी लष्कराने मोठी मोहीम सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.