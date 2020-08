'जेव्हा देव स्वत: आपला देश चालवत आहेत...'; काय म्हणाले कुमार विश्वास?

नवी दिल्ली : ट्विटरवर सतत सक्रिय असणारे कवी आणि आम आदमी पक्षाचे माजी नेते कुमार विश्वास यांनी एअरपोर्ट आणि एअरलाइन्सचे खासगीकरण करण्याच्या मुद्द्यावर ट्विट केले आहे. यावेळी त्यांनी केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या विधानावर निशाणा साधला आहे. पुरी यांनी म्हटले आहे की, सरकारने विमान कंपन्या आणि विमानतळ चालवू नयेत. याचा खरपूस समाचार घेत कुमार विश्वास यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, मग सरकारनेही सरकार चालवू नये.

'एनडीटीव्ही' या इंग्रजी वृत्तवाहिनीची बातमी शेअर करत ट्विट केले आहे की, 'हो, बरोबर आहे! जेव्हा देव स्वत: आपला देश चालवत आहेत, तेव्हा आपण राष्ट्रीय विमानतळ, राष्ट्रीय रेल्वे, राष्ट्रीय बंदरे, विद्यापीठे, राष्ट्रीय महामार्ग, रुग्णालये, विद्युत कंपन्या इ. का चालवाव्यात? सरकारनेही सरकार चालवू नये. भारतमातेचा विजय असो!'

Yes,Right! When almighty God HIMSELF is running our country, then why should we run National Airports,National Railway,National Ports,Universities,National Highways,Hospitals,Electricity Companies & all?

Even Government should not run our Government

Bharat Mata Ki Jay https://t.co/3I5lwNaVNf

